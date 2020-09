Transart 20: Termine von Transart bis zum Wochenende

Eppan/Bruneck/Bozen – Nach einem dicht gepackten ersten Festivalwochenende startet Transart in die zweite Woche der 20. Ausgabe. Bevor am Wochenende INAUDITO bei der Stiftung Antonio Dalle Nogare und ein Ausflug aufs Vigiljoch auf dem Programm stehen, hält jedoch auch die laufende Woche hochinteressante Akzente zeitgenössischer Kulturformen bereit:

Am Mittwoch (16.9.) begibt sich das Festival nach Eppan und schickt hier den Art Truck Wunderkammer auf die Reise – einen zur mobilen Schaubude umfunktionierten LKW, der an drei Tagen drei öffentliche Plätze bespielt. Sieben Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Disziplinen und Ansätze werden ein performatives Programm zeigen, das die Idee der Wunderkammer aufgreift und als zeitgenössisches Format weiterdenkt. Mit dabei sind der Soundartist Peter|||KOMPRIPIOTR||| Holzknecht, die bildenden Künstlerinnen und Künstler Margareth Kaserer, Thomas Sterna, Franziska Schink, Alexander Wierer, die Textildesignerin Arianna Moroder und die Autorin und Lyrikerin Lissy Pernthaler. Am Mittwoch Abend ist dann die Wiener Band 5K HD im Musikpavillon in Eppan zu Gast, die traditionelle Instrumente mit elektronischen Klängen zu einer Fusion aus aus Pop, Experiment, Elektro und ein kleines bisschen Jazz verbindet.

Keine Transartjahr ohne Gastspiel im Museion: Am Donnerstag den 17.9. wird hier die Kunstsammlung des in Norwegen geborenen Entdeckers und Abenteurers Erling Kagge zur Bühne einer gemeinsamen Musikperformance der Performerin und Komponistin Maja Solveig Ratkje, die (selbst von Ferne partizipierend) gemeinsam mit dem mdi ensemble von Eis, Fjorden und Nordlichtern ihrer Heimat erzählen wird. Am gleichen Abend findet auch der Artist Talk zur Ausstellung Scavengers statt: Maria Grazia Mattei, Präsidentin von MEET Mailand tritt im Trevi Kulturzentrum in Dialog mit Künstlerin Christa Sommerer.

Am Freitag (18.9.) macht der Art Truck Wunderkammer dann Station in Bruneck und bietet sich dort als Präludium des abendlichen Konzerttermins in der UFO Arena an, wo das Festival zu einem Konzert des Indie Pop Duos Anger mit Julian Angerer und Nora Pider aus Brixen einlädt.

Alle Details und alle Termine: www.transart.it