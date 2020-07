Truden – Alle Jahre wieder – die Jury für den begehrten VKE-Preis hatte viel zu tun: in diesem Jahr standen fünf Gemeinden in der engeren Wahl und es war, wie schon in den Jahren davor, nicht leicht, die „kinderfreundlichste“

zu ernennen.

Letztendlich fiel die Wahl auf Truden: wie im letzten Jahr eine kleine Berggemeinde im Südosten der Provinz die am Rande des Naturparkes Trudner Horn liegt. Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von etwa 20,7 Quadratkilometern und ist Wohnsitz für etwa 1050 Einwohner.

Was diese Gemeinde unter allen Bewerbern auszeichnet, ist die große, in mehreren Bauabschnitten realisierte Naherholungszone Runggen auf etwa 6.000 Quadratmetern, die neben einer klassischen Spielausstattung einen Beachvolleyplatz, einen naturnah gestalteten Wasserspielplatz sowie eine Kneippanlage mit noch einmal etwa 6.000 Quadratmetern aufweist.

Hier die wichtigsten Daten und Fakten zu den aktuellen Infrastrukturen und Aktionen für Kinder, Jugendliche und Familien in Truden:

• insgesamt fünf Kinderspielplätze für 1000 Einwohner

• drei Ballspielfelder mit Umzäunung und ein Skaterplatz – im Winter Eislaufplatz

• der kleine Park mit Spielplatz im Dorfzentrum wurde 2019 umgestaltet und komplett saniert

Gemeinde Truden – kinderfreundliche Gemeinde 2020

• die großzügig angelegte Naherholungszone Runggen mit Kletter- und Boulderfelsen, Spielgeräten, Wasserspielen und Kneippanlage ist sehr großzügig bemessen und ist nicht nur für die ansässigen Trudner, sondern auch für die Gäste

und Tagestouristen eine große Attraktion

• Aktion „kreative Mülleimer“ mit künstlerischen Beiträgen der Kinder

• Sicherheit für Kinder: Sperre der Schulzufahrt für den Verkehr morgens und mittags, von den Schülern gestaltete Warnschilder zum Langsamfahren, Einbau von Strassenschwellen, Verlegung der Strasse bei der GS San Lugano

• kostenlose Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für die Sommerbetreuung

• Teilnahme am Projekt „ToDu“ des Jugenddienstes Unterland für Jugendliche zwischen 13 bis 18 Jahren, die in öffentlichen Einrichtungen gegen Gutscheine mithelfen, und dabei neue Arbeitsfelder und Berufsbilder kennenlernen können

Aufgrund all dieser Infrastrukturen, Projekte und Aktionen wird die Gemeinde Truden in diesem Jahr mit dem Titel „Kinderfreundliche Gemeinde 2020“ ausgezeichnet – dies als Bestätigung für das bisher Geleistete und als Ermutigung für

das noch Ausstehende.

Dieser Beschluss wurde vom Ausschuß des VKE in seiner Sitzung vom 10.12.2019 einstimmig gefasst. Der Preis besteht aus folgenden Elementen: im Laufe des heurigen Jahres wird der VKE, nach Absprache mit der Gemeinde, eine

Gratis-Spielbusaktion in der Gemeinde Truden durchführen. 1500 Lesezeichen und 25 Poster werden überreicht, damit alle Welt erfährt, dass in diesem Jahr Truden als kinderfreundliche Gemeinde Südtirols ausgezeichnet wurde. Schließlich erhält die Gemeinde ein großes Transparent mit dem Aufdruck „TRUDEN – Kinderfreundliche Gemeinde 2020″, das an geeigneter Stelle aufgehängt werden kann.