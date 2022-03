Ukraine: Sterzing zeigt Solidarität

Sterzing – In Anbetracht der schrecklichen und unbegreiflichen Bilder, die in den vergangenen Tagen aus Osteuropa in die Welt gesendet wurden, möchte man in Sterzing seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekunden.

Am Glockenspiel am Zwölferturm erklingt deshalb zur Mittagszeit ab sofort täglich die ukrainische Hymne. Das Glockenspiel mit seinen 25 Glocken wurde im Jahr 2020 von der Firma Grassmayr aus Innsbruck installiert und wird normalerweise nur in der Weihnachtszeit gespielt.

Dazu werden in den vielen Bars, Restaurants und Geschäften der Fuggerstadt blau-gelbe Herzen mit dem Slogan „Stand with Ukraine“ ausgehängt. Die Vinzenzenzgemeinschaft Sterzing sammelt außerdem jeden Montag von 14.00 bis 16.00 Uhr in ihrer Kleiderkammer neben der Kapuzinerkirche gut erhaltene Kleider.

Den Anstoß zu dieser Initiative lieferte eine bekannte Sterzinger Bürgerin. Mit der dann von der Stadtgemeinde Sterzing, dem HdS und der Tourismusgenossenschaft Sterzing Pfitsch Freienfeld initiierten Aktion möchte man in Sterzing ein Zeichen für Hoffnung, Frieden und Solidarität setzen.