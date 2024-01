Umfangreiche Sommerbetreuung für Kinder in Naturns

Naturns – Auch der kommende Sommer wird in Naturns sicher wieder bunt und vielfältig. Die Gemeindeverwaltung hat sich gemeinsam mit vielen bewährten Partnern stark darum bemüht, Angebote zur Betreuung von Kindern zu organisieren. Der Anmeldestart für die meisten Programme ist am kommenden Montag.

Naturns wurde erst vor kurzem mit einer hohen Punktezahl von der Familienagentur des Landes als „Familienfreundliche Gemeinde“ ausgezeichnet. Neben zahlreichen Einrichtungen und Dienstleistungen liegt ein Schwerpunkt der Gemeindeverwaltung darin, gemeinsam mit Partnern ein vielfältiges Sommerbetreuungsangebot auf die Beine zu stellen. Das soll den Familien natürlich zum einen Planungssicherheit geben und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Zum anderen geht es einfach auch darum, Kindern und Jugendlichen neue Betätigungsfelder zu bieten und wichtige Erfahrungen zu sammeln.

Diese Angebote werden von den Familien gut angenommen und laut Umfrage der Familienagentur auch als sehr attraktiv eingeschätzt: Laut Zufriedenheitserhebung bei den Eltern zum Sommerkindergarten 2023 haben zwölf Prozent diesen mit sehr gut bewertet, 60 Prozent mit gut, 24 Prozent mit ausreichend und nur vier Prozent mit nicht ausreichend.

Auch aufgrund des großen Zuspruchs hat sich die Gemeindeverwaltung für den kommenden Sommer vorgenommen, noch mehr Angebote zu ermöglichen. In Zusammenarbeit mit der Sozialgenossenschaft Tagesmütter ist heuer geplant, die Plätze für die Kinder im Kindergartenalter nochmals aufzustocken. 65 Plätze werden weiterhin für die Kinder im Grundschulalter zur Verfügung stehen. Um besonders den berufstätigen Eltern entgegenzukommen, werden diese Dienste erstmals auf sieben ganze Wochen ausgedehnt.

Auf vielfachen Wunsch gibt es bei den Angeboten der Gemeinde in Abweichung zu den vergangenen Jahren keinen Vorrang für jene, die alle Wochen buchen. Jede Woche wird einzeln vergeben. „Aufgrund des Bedarfes in den letzten Jahren wissen wir, dass sich so die angebotene Zahl an Betreuungsplätzen vervielfacht und in der Gesamtsicht der Programme fast allen ein angemessenes Angebot zur Verfügung steht“, unterstreicht der zuständige Gemeindereferent Michael Ganthaler. Er betont aber auch, dass möglicherweise trotzdem nicht jedem Wunsch Rechnung getragen werden könne.

„Es braucht am Anfang immer zwei Wochen Vorbereitung und dann Ende August wieder zwei Wochen um die Räumlichkeiten für das neue Kindergarten- und Schuljahr herzurichten. Außerdem ist es für die Tagesmütter nicht immer ganz einfach, qualifiziertes Personal zu finden“, erläutert Ganthaler. Bei zu vielen Anmeldungen haben bei der Sommerbetreuung der Gemeinde jene Kinder Vorrang, deren Eltern in den Sommermonaten berufstätig sind. Bei Bedürftigkeit gibt es Ermäßigungen bei den Teilnahmegebühren, sodass die Sommerbetreuung auch wirklich für alle leistbar ist. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Programme für alle zugänglich sind und wir unterstützen selbstverständlich notfalls tatkräftig“, stellt Bürgermeister Zeno Christanell klar.

Neben dem Sommerkindergarten und der Sommerbetreuung für Grundschüler gibt es aber noch viele weitere Möglichkeiten, einen erlebnisreichen Sommer zu verbringen. Insgesamt steht für alle 11 Ferienwochen etwas zur Verfügung. So hat das Elki Naturns bereits für August drei Wochen Kinderbetreuung ausgeschrieben. Auch der beliebte Sommer im Wald des VKE ergänzt wieder das Programm, genauso wie die Theaterwochen der Volksbühne und der Musiksommer der Musikkapelle Naturns. Ebenfalls wird der SSV Naturns verschiedene Kurse ausschreiben.

Damit es für die Familien noch einfacher wird, die Ferienzeit bestmöglich zu organisieren, hat die Gemeindeverwaltung eine eigene Homepage eingerichtet: Unter https://naturns.kidscamps.it/ finden sich die unterschiedlichen Angebote. Dabei werden teilweise auch Sommerprojekte in der Nachbargemeinde angeführt, wie etwa der Kindersommer im archeoParc Schnalstal. Für einen Großteil der Projekte starten die Anmeldungen am Montag, den 5. Februar 2024.

„Wir wollen allen Kindern die Möglichkeit bieten, in Gemeinschaft einen bunten und vielfältigen Sommer zu erleben. In Zusammenarbeit mit den Naturnser Vereinen und unseren anderen bewährten Partnern konnte nicht zuletzt durch das große Engagement der zuständigen Gemeindemitarbeiterinnen wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt werden“, freuen sich Bürgermeister Zeno Christanell und Gemeindereferent Michael Ganthaler und danken allen Mithelfenden für ihren wichtigen Einsatz.