„Ungebrochene Einsatzfreude“

Bozen – Über 67.000 Mal war das Weiße Kreuz im vergangenen Jahr im Einsatz, um Menschen in Notsituationen schnell und professionell zu helfen, mehr als 120.000 Mal waren die Krankentransportwagen im ganzen Land unterwegs, aber auch die sozialen Dienste wurden weiter ausgebaut. „Der Bedarf steigt seit der Gründung unseres Landesrettungsvereins in allen Bereichen stetig an. Wir sind dafür gerüstet, weil wir auch als Vereinsfamilie weiterwachsen. Gemeinsam sind wir in der Lage, Herausforderungen angehen, auf die Bedürfnisse der Menschen in Südtirol zu reagieren und unseren Auftrag für die Gesellschaft bestmöglich zu erfüllen“, betonte Präsident Alexander Schmid bei der heutigen Mitgliederversammlung mit Delegierten aus 33 Sektionen und zahlreichen Ehrengästen. Mit 4.100 Freiwilligen und über 141.000 Fördermitgliedern könne das Weiße Kreuz auf so viel Unterstützung zählen wie noch nie in seiner 60-jährigen Vereinsgeschichte.

Knapp 1 Million Arbeitsstunden waren die Freiwilligen des Landesrettungsvereins im vergangenen Jahr im Einsatz. Das entspricht mehr als der Hälfte aller erbrachten Dienststunden „60 Jahre Weißes Kreuz ist gleichbedeutend mit 60 Jahren Einsatzbereitschaft. Ohne den Pioniergeist und das Engagement der Freiwilligen wäre unser Landesrettungsverein nicht zu dem geworden, was er heute ist: eine hochqualifizierte Hilfsorganisation, die imstande ist, auf die Bedürfnisse der Gesellschaft zu reagieren und geeignete Hilfestellungen in verschiedenen Bereichen anzubieten“, bedankte sich Präsident Alexander Schmid während der Mitgliederversammlung. Dabei sind die Freiwilligen hauptsächlich im Rettungsdienst und für die Krankentransporte tätig. Aber auch im Zivilschutz, in der Jugendarbeit und in den sozialen Diensten sind die Helferinnen und Helferinnen gefragt.

Umso mehr freut man sich beim Weißen Kreuz über das Ergebnis der landesweiten Freiwilligenkampagne im Frühjahr 2024, bei welcher sich 350 Frauen und Männer für den Dienst gemeldet haben. „Unsere Vereinsfamilie ist in jeder Hinsicht bunter geworden. Heute sind fast genauso viele Frauen wie Männer im Einsatz, fast die Hälfte von ihnen sind unter 40 Jahre alt. Aber auch viele ältere Mitarbeiter sind in die Vereinstätigkeit eingebunden“, erklärt Schmid. Laut einer Umfrage unter den Freiwilligen würden 95 Prozent der 1.400 Befragten eine Freiwilligentätigkeit beim Weißen Kreuz weiterempfehlen.

Wichtig ist laut Ivo Bonamico das gute Zusammenspiel von Freiwilligen und Angestellten: „Unsere mehr als 500 Angestellten arbeiten mit den Freiwilligen auf Augenhöhe zusammen und halten ihnen gleichzeitig den Rücken frei, damit sie sich ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können“. Das habe 2024 wieder wertvolle Früchte getragen – in Südtirol selbst, aber auch darüber hinaus. „Wir haben bei Großschadensereignissen in Südtirol mit angepackt, aber auch bei Aufräumarbeiten nach den Unwettern in der Emilia Romagna und bei Hilfsaktionen in der Ukraine. Diese Hilfe wird dank der Spender auch in diesem Jahr weitergehen“, bedankt sich Bonamico.

Dass auch Südtirols Bevölkerung den Einsatz des Landesrettungsvereins zu schätzen weiß, zeigt sich an den erneut angestiegenen Mitgliederzahlen. „Mittlerweile ist rund ein Viertel der Bevölkerung bei uns eingeschrieben. Für uns ist das ein großer Vertrauensbeweis und gleichzeitig ein Ansporn, auf unserem Weg weiterzugehen und immer unser Bestes zu geben“, betont Alexander Schmid.

Das Weiß-Kreuz-Jahr 2024 in Zahlen:

4.100 Freiwillige, 533 Angestellte, 28 Zivildienende und 14 Sozialdienende im Einsatz für die Bevölkerung

1.809.842 Einsatzstunden, davon 993.560 von Freiwilligen (55 Prozent)

141.204 Fördermitglieder

67.203 Rettungseinsätze

120.695 Krankentransporte

32.483 Einsatzstunden im Zivilschutz

934 Jugendliche in der Weiß-Kreuz-Jugend

2.316 Anschlüsse im Telenotruf

4.111 Einsätze der Pistenrettung

59 Peers in der Einsatznachsorge

632 Sanitätsdienste bei Veranstaltungen

62 Wunschfahrten mit dem Wünschewagen

129 Freiwillige in den Begleitdiensten in den Krankenhäusern von Bozen, Meran, Brixen und Bruneck