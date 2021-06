UploadSounds is back!

Bozen – Ab Mittwoch, den 30. Juni 2021 startet das Euregio-Musikprojekt UploadSounds mit den Einschreibungen für die Ausgabe 2021. Alle interessierten Musikerinnen und Musiker, Bands und Producer unter 35 Jahren, die in Südtirol, dem Trentino oder in Tirol ansässig sind, haben die Möglichkeit sich auf der Webseite www.uploadsounds.eu für die 13. Ausgabe des wichtigsten Euregio-Musikprojekts anzumelden. Die Anmeldung zu UploudSounds 2021 ist kostenlos. Die Anmeldefrist endet am 20. November 2021.

UploadSounds verfolgt auch 2021 das ehrgeizige Ziel, Musikerinnen und Musikern Vernetzung über den eigenen Landesteil hinaus zu ermöglichen, Gemeinschaft zu fördern und mit Musik Sprachbarrieren zu überwinden. Der Wettbewerb bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter 35 Jahren neben interessanten Preisen vor allem auch die große Chance einer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung sowie Auftritte regional und international. Im Mittelpunkt von UploadSounds stehen junge Musikerinnen und Musiker der Euregio, die in der Plattform seit mehr als einem Jahrzehnt einen wichtigen Bezugspunkt für ihren musikalischen Ausdruck und ein euroregionales Netzwerk gefunden haben, der es ihnen ermöglicht, in einem System der Talentförderung der drei Provinzen aufzutreten und die Interaktion und den gegenseitigen Austausch zu fördern.

Dank des internationalen Partnerschaftsnetzwerks von UploadSounds konnten teilnehmende Musikerinnen und Musiker in den vergangenen Jahren bei renommierten Festivals in London, Hamburg oder Faenza auftreten. 2020 gewann die junge Südtirolerin Marion Moroder den Hauptpreis.

Das Kernstück des Projekts, UploadOnTour, wird auch heuer unter Einhaltung der bestehenden Gesundheitsmaßnahmen stattfinden.

Hinzu kommt 2021 mit Upload School eine Reihe von Workshops und Coaching-Aktivitäten die sich an Schülerinnen und Schüler, Musikstudierende und Musikerinnen und Musiker in Ausbildung richtet, wobei immer die Förderung und Aufwertung junger musikalischer Talente der Euregio im Mittelpunkt stehen.