Veranstaltungssektor kämpft weiterhin ums Überleben

Bozen – In diesen Tagen geht das zweite Pandemiejahr 2021 zu Ende. Für Konzertveranstalter wie die Meraner Agentur Showtime Agency waren die letzten 22 Monate ein permanenter Ritt durch Lockdowns und Einschränkungen. Massive Zutrittsbeschränkungen und Veranstaltungsverbote haben diese beiden Jahre “zu den schwierigsten meiner über 30jährigen Karriere” gemacht, sagt Roland Barbacovi, seines Zeichens Agenturchef des größten Veranstalters der Region. Fast alle Branchen konnten spätestens im Sommer 2021 wieder durchstarten, der Veranstaltungssektor erfährt jedoch weiterhin Beschränkungen.

2022 soll es nun richten: “Wir haben unsere Energie in die Planung von 2022 gesteckt und sind uns sicher, dass wir ein super Konzertangebot zusammengestellt haben.” Die Liste der Künstler kann sich durchaus sehen lassen: lokale, nationale und internationale Stars reihen sich aneinander. Lokalmatadore wie Luis aus Südtirol und Dominik Plangger, nationale Stars wie Giorgio Panariello und Claudio Baglioni oder internationale Größen wir Otto Waalkes, Andreas Gabalier, David Garrett und Mark Forster sind nur einige, die die Augen der Fans zum Leuchten bringen. Die Tickets für alle Konzerte und Veranstaltungen sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Die nächsten Veranstaltungen:

14.03.2022 Giorgio Panariello, Auditorium Trient

08.04.2022 The Legend of Morricone, Kursaal Meran

09.04.2022 The Legend of Morricone, Auditorium Trient

09.04.2022 Claudio Baglioni, Auditorium Trient

11.05.2022 David Garrett, Eiswelle Bozen

15.05.2022 Otto, Stadthalle Bozen

Gartennächte – World Music Festival

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff

23.06.2022 Gert Steinbäcker – Special Guest: Cordes y Butons

14.07.2022 Shaggy

19.07.2022 Passenger

11.08.2022 Calypso Rose

25.08.2022 Haydn Orchester

Maia Music Festival

Pferderennplatz Meran

07.07.2022 Andreas Gabalier

08.07.2022 Mark Forster

21.09.2022 Luis aus Südtirol, Waltherhaus Bozen

22.09.2022 Luis aus Südtirol, Haus Michael Pacher Bruneck

23.09.2022 Luis aus Südtirol, Forum Brixen

27.09.2022 Luis aus Südtirol, Thalguterhaus Algund

04.10.2022 Monika Gruber, Kursaal Meran

05.10.2022 Monika Gruber, Kursaal Meran

18.10.2022 The Addams Family – Das Musical, Waltherhaus Bozen

19.10.2022 Xavier Rudd, Auditorium Trient

26.10.2022 Herbert Pixner Projekt, Kursaal Meran

27.10.2022 Herbert Pixner Projekt, Kursaal Meran

30.10.2022 Hubert von Goisern, Kursaal Meran

08.11.2022 Barbara Balldini, Haus Michael Pacher, Bruneck

09.11.2022 Barbara Balldini, Forum Brixen

10.11.2022 Barbara Balldini, Waltherhaus Bozen

11.11.2022 Barbara Balldini, Thalguterhaus Algund

12.11.2022 Barbara Balldini, Kulturhaus Schlanders

13.11.2022 Barbara Balldini, Stadttheater Sterzing

30.11.2022 Dominik Plangger, UFO Bruneck

01.12.2022 Dominik Plangger, Astra Brixen

02.12.2022 Dominik Plangger, Thalguterhaus Algund

03.12.2022 Dominik Plangger, Stadttheater Gries, Bozen Prad

04.12.2021 Dominik Plangger, Aquaprad

Kartenvorverkauf:

in allen Athesia Buchhandlungen

Trient: APT, Promoevent, Radio Dolomiti

www.ticketone.it