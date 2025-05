Viel los am Herz Jesu Institut

Von: mk

Mühlbach – In der vergangenen Woche fanden in der Mittelschule „Herz Jesu Institut“ in Mühlbach unterschiedliche Events statt. Auftakt war dabei der erstmals organisierte Family Run, der dank guter Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und Sponsoren ermöglicht werden konnte. Die Idee dafür entstand aus der Aktion „Bergfreunde gesucht“. Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld Punkte durch gemeinsames aktives Miteinander sammeln und sich diese im Laufe des Runs verrechnen lassen.

Der Grundgedanke für diese Aktion lässt sich auf den Wunsch der Schülerinnen und Schüler zurückführen, gemeinsam mit Familie und Freunden in der Natur aktiv zu sein und auch noch Spaß dabei zu haben. Die Veranstaltung knüpft zudem an dem Jahresschwerpunkt „Heart Drive – Gemeinsam unterwegs“ an, welcher Mobilität auf unterschiedliche Art und Weise in den Fokus stellt. Zum einen geht es darum körperlich mobil zu sein, zum anderen um die geistige Mobilität. Es fanden während des Schuljahres unterschiedliche Angebote in Zusammenarbeit mit dem Seniorenwohnheim „Freyenthurn“ in Mühlbach dazu statt, unter anderem eine „Seniorenakademie“, die von Schülerinnen und Schülern konzipiert und geleitet wurde.

Auch durften sich alle Interessierten an einem „Open Day 2025“ erfreuen. An einem Vormittag ermöglichte die Schule unterschiedliche Einblicke in den Schulalltag und präsentierte die Schwerpunkte der Schule. Unter dem Motto „Heart drive – eine Reise durch mein Ich“ hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit während einer Führung oder auch im Alleingang sich von den kreativen, künstlerischen, sprachlichen und technischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler ein Bild zu machen und mit diesen ins Gespräch zu treten. Bildung am Herz Jesu Institut stellt ganzheitliches Lernen in den Vordergrund und bemüht sich darum die Lernenden auf ihrem Weg als kritisch-denkende, weltoffene und zukunftsorientierte Menschen zu begleiten. Weitere Informationen zur Schule können jederzeit über die Website https://herzjesu-institut.it/ der Schule und des Mädchenheims abgerufen werden. Zudem können persönliche Termine für eine Schulbesichtigung vereinbart werden.