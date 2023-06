Vier Jugendvereine präsentieren gemeinsames Projekt zum Herz-Jesu-Fest

Bozen – Am 8. Juni präsentierten vier Südtiroler Jugendvereine ihr gemeinsames Projekt zum Herz-Jesu-Fest im kirchlichen Kinder- und Jugendzentrum „Josef Mayr-Nusser“ am Silvius-Magnago-Platz in Bozen. Gemeinsam wurde eine neue Broschüre zu Herz Jesu im jugendlichen Style ausgearbeitet.

Über ein Jahr lang arbeiteten Alpenvereinsjugend, Bauernjugend, Jungschützen und Südtirols Katholische Jugend eng zusammen. „Das Arbeiten an einem gemeinsamen Thema, das Einbringen der verschiedenen Blickwinkel der Jugendvereine und zu sehen was daraus entstehen kann, war für mich eine tolle Erfahrung“, erzählte ein begeisterter Simon Klotzner, erster Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend.

Entstanden sind eine Broschüre und zwei Videos, die den einzigartigen Wert dieses Festes mit all seinen Traditionen auf erfrischend neue, jugendliche Art aufzeigen. „Wir haben uns sehr über die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen gefreut, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, haben wir doch immer wieder einen gemeinsamen Nenner gefunden. Das Ziel ist es in unseren Augen mit diesem Projekt den jungen Leuten in unserem Land diesen wichtigen Feiertag Herz Jesu wieder nahezubringen und das Interesse zu wecken, mitzumachen und „fuiorn“ zu gehen. Denn dieses Brauchtum soll auch für die nächsten Generation erhalten bleiben“, betonte Kuno Huber von den Jungschützen.

Angelika Spingeth von der Südtiroler Bauernjugend meinte: „Das Herz-Jesu-Feuer ist nicht nur Tradition, es ist mehr. Durch das gesellige Zusammensein wird das WIR Gefühl in den Vereinen gestärkt. In jedem Verein braucht es viele Charaktere. Jeder kann mitmachen und ist wertvoll. Es gibt keine Auswahlkriterien, denen sich ein Jugendlicher für die Mitgliedschaft in unseren Vereinen stellen muss. Jugendliche müssen jedoch bereit sein, in einer Gemeinschaft Neues zu schaffen und zu erleben. Die Herz-Jesu-Tradition ist eine Bereicherung.“

Neben den Beiträgen der einzelnen Vereine finden sich in der grafisch ansprechend gestalteten Broschüre auch Sicherheitshinweise und Anregungen für das Herz-Jesu-Feuer. Die bildgewaltigen Videos zeigen auf beeindruckende Weise die Bedeutung und den besonderen Zauber des Herz-Jesu-Festes. „Uns war wichtig, dass das Thema Herz Jesu aus verschiedenen Blickwinkeln aufgearbeitet wird und der religiöse Hintergrund lag uns besonders am Herzen“, erklärte Simon Klotzner.

Simon Pedron von der Alpenvereinsjugend brachte noch einen anderen Aspekt ein: „Herz Jesu soll ein Anlass für uns sein auch in die Zukunft zu schauen. Aktuell ist die Natur unserer Heimat durch die Klimakrise bedroht. Jede und jeder einzelne kann für deren Schutz beitragen!“

Bei der Pressekonferenz war auch Landesrat Philipp Achammer anwesend. Er bedankte sich bei den Vertretern und Vertreterinnen der Vereine für die Ausarbeitung dieser neuen Broschüre: „Diese Broschüre trägt zum Verstehen und zum Erhalt dieser wertvollen Tradition bei.“

Solange der Vorrat reicht, kann die Broschüre in den Büros der beteiligten Vereine kostenlos abgeholt werden. Unterstützt wurde das Projekt von der Abteilung deutsche Kultur – Amt für Jugendarbeit.