„Vinschgau Kristallin“

Von: ka

Laas/Schlanders – Internationale Bildhauer und interdisziplinäre Künstlerpaare verwandeln Laas und Schlanders durch eine Kombination aus Tradition und Innovation drei Wochen lang in Orte der Begegnung.

Unter dem Motto „Vinschgau verbindet“ findet vom 13. Juli bis zum 4. August 2024 das Internationale Marmorsymposium Südtirol statt. Die beiden Gemeinden im Vinschgau werden erstmals gemeinsam zur Bühne für ein einzigartiges Kunst- und Kultur-Event. Der berühmte Laaser und Göflaner Marmor, geschätzt in der Region und weltweit, steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung, die von den beiden Gemeinden, den Eigenverwaltungen Göflan und Laas, sowie den beiden Bruchbetreibern LASA Marmo und Göflaner Marmor zusammen mit lokalen Partnern und vielen ehrenamtlichen Unterstützern organisiert wird.

Kuratoren mit Expertise und Vision

Das Symposium, das sich durch internationale Reichweite auszeichnet, wird von einem erfahrenen Kuratorenteam geleitet. Mary Zischg, Ernst-Ludwig Kolt und TOBEL, alle Absolventen der Fachschule für Steinbearbeitung in Laas, bringen ihre umfangreichen Kunstkenntnisse und internationalen Kontakte ein. Sie haben sechs renommierte Bildhauer und zwei interdisziplinäre Künstlerpaare ausgewählt, die im öffentlichen Raum beeindruckende Werke schaffen werden.

Renommierte Bildhauer schaffen einzigartige Werke

Die ausgewählten Künstler, darunter Kanu (Italien), Noemí Palacios (Spanien), Josef Pleier (Deutschland), Olena Dodatko (Ukraine), Liu Yang (China) und Fernando Pinto (Kolumbien), werden vor den Augen interessierter Besucher aus dem kristallinen Laaser und Göflaner Marmor Skulpturen von beeindruckender Größe erschaffen. Diese Werke, die in Laas und Schlanders dauerhaft ausgestellt werden, repräsentieren die Verbindung von Tradition und Innovation.

Die „skaters“: Kunst auf alternative Art

Eine Besonderheit des Symposiums sind die „skaters“, zwei interdisziplinäre Künstlerpaare, die Kunst auf alternative Weise präsentieren. Martin Böttcher & Corinna Zürcher sowie Johannes Kroeker & Elias Nunner kombinieren Soundkunst und Videomapping mit dem Thema Marmor. Ihre Arbeiten, die in der Marx- bzw. Nikolauskirche entstehen, bieten dem Publikum neue Wege, Marmor und Kunst in einer speziellen Kombination zu erleben.

Ein vielfältiges Rahmenprogramm

Ein buntes Rahmenprogramm mit Marmorführungen, Ausstellungen, Konzerten, Vorträgen und kulinarischen Genüssen sorgt für lebendige Begegnungen in Schlanders und Laas. Der Höhepunkt und zugleich die Finissage des Symposiums ist das Kultur- und Genusshighlight „Marmor und Marillen“ am 3. und 4. August in Laas.

Gemeinschaft und Zusammenarbeit im Mittelpunkt

Das Marmorsymposium Südtirol „Vinschgau kristallin“ wird von zahlreichen lokalen Unternehmen, Vereinen und Bildungseinrichtungen unterstützt. Die nächste Auflage ist bereits für 2026 geplant, wobei die Bildhauerarbeiten dann in Schlanders entstehen werden. Diese Veranstaltung bietet eine großartige Gelegenheit, den Vinschgau von einer besonderen und vielen noch unbekannten Seite kennenzulernen.

Rahmenprogramm Vinschgau kristallin 2024 dt