Von Erich Kästner bis hin zur KI: Das sind die Themen bei der Matura 2023

Bozen – Für rund 4.000 Maturantinnen und Maturanten ist es am heutigen Mittwoch der Startschuss gefallen: Die erste schriftliche Arbeit für die staatliche Abschlussprüfung der Oberschule stand an. Dass die Herausforderung hoch war, zeigen die Themen, die für 2.700 Schülerinnen und Schüler im Fach Deutsch zur Auswahl standen.

Im laufenden Schuljahr 2022/2023 kehrt – nach drei Jahren mit pandemiebedingten Sonderformern – der reguläre Ablauf der Matura zurück. Er sieht für Südtirol drei schriftliche Prüfungen und ein mündliches Prüfungsgespräch vor.

Von 2700 Maturantinnen, die in der deutschen Schule antreten, kommen rund 400 aus den Schulen der Berufsbildung. In der italienischen Schule sind es dieses Jahr insgesamt rund 1300 Maturantinnen und Maturanten.

An deutschsprachigen Schulen kommt am morgigen Donnerstag ein schultypspezifisches Fach an die Reihe, während Italienisch als Zweitsprache am 23. Juni folgt. Von der Möglichkeit, auch zwei oder mehrere schultypspezifische Fächer für die zweite schriftliche Prüfung auszuwählen, wurde in diesem Schuljahr nicht Gebrauch gemacht.

Heute ging es zunächst um das Fach Deutsch. Das Schulamt hat die Themen in der Zwischenzeit veröffentlicht.

Bei der Analyse und Interpretation eines literarischen Textes standen Wolfgang Herrndorf und Erich Kästner zur Auswahl.

Ausgangspunkt für die Analyse und Produktion eines argumentierenden Textes waren ein Stern-Artikel über künstliche Intelligenz, das Thema Bildung und die Widerstandskämpfer der Weißen Rose.

Maturanten, die eine kritische Stellungnahme schreiben wollten, mussten sich zwischen Wirtschaftswachstum und Wohlbefinden auf der einen Seite und Mode auf der anderen entscheiden.

Prüfungskommissionen wieder mit externen Mitgliedern

Nachdem die Prüfungskommissionen in den vergangenen Jahren mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden ausschließlich von internen Kommissionsmitgliedern besetzt waren, bestehen die Prüfungskommissionen nun wieder aus einem oder einer externen Vorsitzenden sowie drei internen und drei externen Kommissionsmitgliedern.

Wie üblich wird für zwei Abschlussklassen jeweils eine Prüfungskommission eingesetzt. Bei der Matura sind heuer rund 870 Schulführungskräfte und Lehrpersonen im Einsatz. In etwa bis zum 10. Juli werden alle Prüfungskommissionen ihre Arbeit abgeschlossen haben.