Vorfreude auf Südtiroler Volksmusikwettbewerb

Auer – Unter dem Motto “Do bin i dabei” feiert der Südtiroler Volksmusikwettbewerb heuer seinen fünften Geburtstag.

­

Über hundert Musikantinnen und Musikanten sowie Sänger und Sängerinnen aus ganz Südtirol stellen sich als Solisten oder in der Gruppe dem diesjährigen Volksmusik-Wettbewerb in Auer. Daran teilnehmen können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. “Die überaus zahlreichen Anmeldungen bezeugen das ungebrochene Interesse für die Volksmusik in all ihren Ausprägungen”, so die Koordinatorin des Referats für Volksmusik, Manuela Cristofoletti.

Vor drei fachkundigen Jurys wird in der Musikschule Auer, in der Grundschule Auer und in der Aula Magna der Oberschule für Landwirtschaft am Samstag, dem 2. April ab 8.00 Uhr den ganzen Tag über musiziert und gesungen. Außerdem bieten sich Möglichkeiten des Kennenlernens und des Austausches unter jungen Menschen, die die Freude zur Volksmusik miteinander teilen.

Veranstaltet wird der Volksmusikwettbewerb vom Referat Volksmusik in der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule der Deutschen Bildungsdirektion in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Volksmusikkreis.