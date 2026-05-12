Vorlesetage als Zeichen kultureller Vielfalt

Von: mk

Bozen – 21 Bibliotheken, davon sechs Schulbibliotheken, einige Sprachenzentren und die Universität in Brixen organisieren rund um den Welttag der kulturellen Vielfalt am 21. Mai Vorleseaktionen in verschiedenen Sprachen.

Die Initiative #multilingual-Vorlesetag wird zum fünften Mal vom Amt für Weiterbildung und Sprachen sowie dem Amt für Bibliotheken und Lesen der Abteilung Deutsche Kultur und dem Amt für Weiterbildung, Bibliotheken und audiovisuelle Medien der Abteilung Italienische Kultur organisiert.

Laut UNESCO ist die kulturelle Vielfalt “nicht nur ein Schatz, den es zu bewahren gilt, sondern auch eine Ressource, die es zu fördern gilt”. Ziel der Aktion ist es, Jugendliche, Eltern und Studierende als Vorleserinnen und Vorleser aktiv einzubinden, sie in ihrem sprachlich-kulturellen Selbstwert zu stärken, und dabei kleinen Kindern (aber nicht nur ihnen) ein kurzes Leseerlebnis in mehreren Sprachen zu bieten. Darüber hinaus werden die mittlerweile zahlreichen Herkunftssprachen, die ein Zuhause in Südtirol gefunden haben, gewürdigt und wertgeschätzt. Als Dankeschön fürs Mitmachen am #multilingual Vorlesetag, erhalten alle Vorleserinnen und Vorleser ein T-Shirt der Sensibilisierungskampagne #multilingual.

Vorlesetage finden im ganzen Land statt, von Latsch nach Auer, Olang bis Niederdorf, und bieten ein breites Spektrum an kreativen Vorleseformaten und an Sprachen, die buchstäblich in allen Kontinenten – und jetzt auch in Südtirol – gesprochen werden. Das Programmheft mit allen Leseaktionen ist im Landeswebportal zu finden.