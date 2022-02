Bruneck – Das estnische Vokalensemble „Vox Clamantis“ ist am Mittwoch, 9. März im Brunecker Ragenhaus zu Gast. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach und Arvo Pärt.

Im Jahr 1996 vereinte der Dirigent Jaan-Eik Tulve zwölf herausragende Stimmen zu einem gemeinsamen Chor. Es war die Geburtsstunde von Vox Clamantis. Die Mitglieder des estnischen Ensembles eint die Begeisterung für frühe Polyphonie und zeitgenössische Musik. Schwerpunkte bilden daher die Aufführung von Früher europäischer Musik und Werken zeitgenössischer baltischer Komponisten: Arvo Pärt, Helena Tulve oder Erkki-Sven Tüür haben für das Ensemble geschrieben oder ihm Werke gewidmet. Für ECM Records hat Vox Clamantis mehrere vielbeachtete und u. a. mit dem Grammy preisgekrönte Alben aufgenommen.

Vox Clamantis ist auf Tourneen in ganz Europa, Israel und Amerika unterwegs. „Wann immer ich Vox Clamantis im Konzert gehört habe, war es eine stupende Erfahrung. Seine Klarheit, Präzision und schiere Musikalität machen es leicht zu einem der besten Vokalensembles, die derzeit weltweit aktiv sind“, schwärmt Ivan Moody in der Zeitschrift „Gramophone“. Jaan-Eik Tulve, der Leiter des Ensembles, stammt aus Tallinn und spezialisierte sich während seiner Ausbildung und ersten Arbeitsjahre in Paris auf den Gregorianischen Gesang. Der mehrfach geehrte Musiker unterrichtet an der Musikakademie in Estland.

Das Konzert findet am 9. März mit Beginn um 20 Uhr im Ragenhaus von Bruneck statt. Die kostenlose Einführung beginnt um 19.15 Uhr im Ragenhaus. Informationen und Restkarten im Südtiroler Kulturinstitut unter 0471 313800. Unterstützt wird das Konzert von der Unternehmerinitiative Wirtschaft und Kultur Bruneck; subventioniert von der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur