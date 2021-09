VSS/KFS Spiel- und Sportfest in Brixen

Brixen – In Zusammenarbeit mit dem Katholischen Familienverband (KFS) und dem SSV Brixen findet am 19. September 2021 das beliebte Spiel- und Sportfest des Verbandes der Sportvereine Südtirols (VSS) in der Sportzone Süd in Brixen statt.

Spiel, Spaß und Sport – das ist das Programm beim VSS/KFS Spiel- und Sportfest. Groß und Klein können von 9.30 bis 17.00 Uhr unverbindlich an einem Ort verschiedene Sportarten ausprobieren und dabei womöglich die eigene Lieblingssportart entdecken. Das ist das Ziel des Festes, bei dem der Spaß an der Bewegung und am Sport im Vordergrund steht. „Wir wollen ein großes Sportfest für die ganze Familie organisieren. Jeder ist eingeladen die Freude an den verschiedenen Sportangeboten teilzuhaben“, freut sich VSS-Obmann Günther Andergassen.

Die Veranstaltung wird um 9.30 Uhr mit einer kurzen Zeremonie eröffnet und anschließend können bis 17.00 Uhr nach Lust und Laune die verschiedenen Bewegungsangebote getestet werden. Badminton, Fußball, Handball, Kanu, Seilziehen, Dosenwerfen und zahlreiche weitere Sport- und Bewegungsangebote finden die Besucher beim Spiel- und Sportfest am 19. September in der Sportzone Süd in Brixen vor. Das Angebot umfasst mehr als zwanzig Sportarten, darunter etliche VSS-Sportreferate aber auch Taekwondo, Basket und Yoseikan Budo, sowie traditionelle, beinahe schon vergessene Bewegungsspiele für Kinder, welche der KFS an seinen Stationen anbietet. Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der geltenden Covid-19 Bestimmungen durchgeführt.

Vorbeikommen und mitmachen zahlt sich in jedem Fall aus. Bei jeder Station können Mitmach-Punkte gesammelt werden. So wartet auf die fleißigsten Teilnehmer neben jeder Menge Spaß, Bewegung und Information auch eine kleine Überraschung. Kinder, Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel sind genauso willkommen wie Trainer und Betreuer. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Raiffeisenverband mit den angeschlossenen Raiffeisenkassen und von Alperia.