Wandmalerei von Luigi Senesi kommt ans Carducci-Gymnasium
Bianchi: "Wir bringen das Kunstwerk an seinen Platz zurück"

Wandmalerei von Luigi Senesi kommt ans Carducci-Gymnasium

Montag, 22. Dezember 2025 | 17:23 Uhr
Carducci Gymnasium Bozen
LPA/Peter Daldos
Von: mk

Bozen – Auf Vorschlag von Hochbau- und Vermögenslandesrat Christian Bianchi hat die Landesregierung in ihrer Sitzung vom 19. Dezember einer Änderung des Raumprogramms für das neue Gebäude des Bozner Giosuè Carducci-Gymnaisums zugestimmt. An der Fassade des klassischen Gymnasiums soll das Wandbild des Trentiner Künstlers Luigi Senesi angebracht werden.

LPA/Ressort Hochbau, Valorisieurng des Vermögens, Grundbuch und Kataster

Das Kunstwerk war nach dem Abriss des alten Schulgebäudes in der Manci-Straße 2010 entfernt worden. Danach wurde es 15 Jahre lang im Magazin der Landesabteilung Hochbau und technischer Dienst aufbewahrt und geschützt. In Kürze soll das große Wandgemälde, das seit 1974 ein Symbol des Carducci-Gymnasiums war, an der Südwand des neuen Gebäudes in Richtung Mazzini-Platz angebracht werden. Damit wird das Bild nun für die Öffentlichkeit wieder an dem im August 2013 eröffneten neuen Schulgebäude sichtbar sein.

“Ein Stück Geschichte des Carducci-Gymnsiums und der Stadt Bozen kann nach 15 Jahren endlich wieder ans Licht zurückkehren – ein notwendiger Schritt, der der Gesellschaft ein Werk von großem historischem und kulturellem Wert zurückgibt”, zeigt sich Landesrat Bianchi zufrieden.

Die Entscheidung der Landesregierung folgt den Bewertungen von Fachleuten, die im Auftrag des Landes die Wiederanbringung des Werkes sowie die notwendigen Maßnahmen überprüft haben. Dabei wurden sowohl der Erhaltungszustand als auch der künstlerische Wert berücksichtigt. Laut Fachleuten stellt die Südwand der Aula magna die einzige geeignete Lösung dar, um das 17 Meter lange und acht Meter hohe Bild aufzunehmen, das als eines der eindrucksvollsten Wandgemälde der Landeshauptstadt gilt.

