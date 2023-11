Was, wenn es Hilfe gibt?

Brixen – Das erste Treffen des territorialen Antigewaltnetzwerkes in der Seeburg in Brixen am 26.10.2023 ist ein gelungener Start gewesen. Die Intention: Ein Netzwerk zu gründen, welches sich wie ein schützender Mantel anfühlt, unter dem gemeinsame Schritte gesetzt werden im Kampf gegen geschlechterspezifische Gewalt.

Das war das Ziel der ersten Auftaktaktveranstaltung zur Konstituierung eines Netzwerkes im Eisacktal. Mit rund 40 Teilnehmern aus den verschiedensten Sozialeinrichtungen, den Bildungseinrichtungen, den Jugenddiensten, den Sicherheitskräften, Gemeindevertretern und Vereinen wurde nach mehreren Impulsreferaten am Nachmittag auch in Kleingruppen diskutiert und sich ausgetauscht. Es waren bereichernde Begegnungen von Mensch zu Mensch.

Nun gilt es, diesen Faden aufrecht zu erhalten. Darum startet das territoriale Anti Gewalt Netzwerk, welches koordiniert wird von Markus Frei, Susanne Rieder und Barbara Wielander von der Bezirksgemeinschaft Eisacktal, am 20.11.2023 mit seiner Kampagne in den 13 Gemeinden der Bezirksgemeinschaft Eisacktal und auch in Vintl.

Dort werden in diesem Zeitraum mehrere Stehlen aufgestellt. Sie sollen die Botschaft übermitteln, die gemeinsam beim ersten Netzwerktreffen erarbeitet wurde und die darauf aufmerksam machen soll, dass hier etwas gestartet wurde, das dazu beitragen soll, Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt und zur Unterstützung von Frauen und ihren Kindern zu setzen.

Auftakt der Kampagne ist am 15.11.2023 um 11.00 Uhr am Rathausplatz in der Gemeinde Mühlbach.