Weltklimaspiel: Spielend die Welt retten!

Von: mk

Brixen – Drei intensive Tage, eine gemeinsame Mission: spielend das Klima schützen! Vom 28. bis 30. November lädt die OEW – Organisation für Eine solidarische Welt in Zusammenarbeit mit der Weitblick GmbH ins Haus der Solidarität nach Brixen ein. Dort bietet das interaktive Weltklimaspiel spannende Einblicke in die drängenden Fragen unserer Zeit. In einem dreitägigen, app-gestützten Brett- und Planspiel schlüpfen die Teilnehmenden in die Rollen globaler Entscheidungsträger und entwickeln kreative Lösungen zu den zentralen Herausforderungen des Klimawandels und der Nachhaltigkeit – praxisnah, intensiv und gemeinschaftlich. Interessierte können sich bis zum 10. November bei Verena Dariz unter verena.dariz@oew.org oder telefonisch unter 327 705 7385 anmelden.

Klimasorgen sind weit verbreitet und oft mit einem Gefühl der Ohnmacht verbunden – auch in Südtirol. Eine Umfrage von Eurac Research und ASTAT im Sommer 2023 unter mehr als 1.000 Südtirolerinnen und Sütiroler zeigt, dass die Klimakrise vor allem negative Gefühle wie Besorgnis, Angst und Frustration auslöst. „Hier setzt das Weltklimaspiel an“, sagt Verena Dariz, OEW-Mitarbeiterin und Mitorganisatorin des Events. „Es ist wichtig anzuerkennen, dass Klimaangst – die Sorge um die Folgen und das fehlende Eingreifen – eine reale Belastung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene darstellt. Um dieser Angst präventiv zu begegnen, hat die Weitblick GmbH ein Spielerlebnis geschaffen, indem die Teilnehmenden selbst in die Rolle der Handelnden schlüpfen und aktiv tätig werden.“

Drei Jahre hat Matthias Mittelberger, Projektentwickler und -manager der Weitblick GmbH, am Weltklimaspiel gefeilt. Jetzt können Spielerinnen und Spieler damit erleben, wie die Welt auf unser Handeln reagiert. In der detailreich gestalteten Spielwelt, die gesellschaftliche und ökologische Krisen der Realität widerspiegelt, übernehmen sie die Rollen von Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Über zehn Spielrunden, die ein Jahrhundert simulieren, wird gemeinsam eine wirtschaftlich und sozial nachhaltige Ordnung entwickelt, die das Ziel verfolgt, eine globale Krise zu verhindern.

“Das Weltklimaspiel“, so Mittelberger, „vermittelt durch spielerischen Nachvollzug ein Verständnis für die komplexen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit. Durch Freude am Spiel entsteht ein gestärktes Bewusstsein für globale Zusammenhänge und das eigene Handeln.“

Das dreitägige Weltklimaspiel findet vom 28. bis 30. November, jeweils von 9.15 bis 17.00 Uhr, im Haus der Solidarität in Brixen/Milland statt. Das Mittagessen ist inklusive, für das eine Spende ab zehn Euro (für alle drei Tage) willkommen ist. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Übernachtung. Das Spiel richtet sich an Einzelpersonen und Gruppen (ab 18 Jahren) und bietet eine wertvolle Gelegenheit für Fortbildung und Teambuilding. Gespielt wird auf Deutsch in einer Gruppe von 25 bis 50 Teilnehmenden, die den Klimawandel interaktiv und praxisnah erleben möchten.

Die Initiative wird vom Land Südtirol, Abteilung Deutsche Kultur, Amt für Jugendarbeit, unterstützt.