Wenn Buben gemeinsam singen

Brixen – Mit der musikalischen Gestaltung der Heiligen Messe im Brixner Dom am 25. August endete die Bubensingwoche „Boys Voice“ des Südtiroler Chorverbandes und des Vinzentinums Brixen.

36 Buben im Alter von neun bis 16 Jahren hatten an der Schulung teilgenommen, in der der Spaß am Singen und an der Gemeinschaft im Vordergrund stand. „Wir haben aber auch intensiv gearbeitet“, erklärt Kursleiter Andrea Tasser, Domkapellmeister in Brixen und Leiter des Vinzentiner Knabenchores. Gemeinsam mit Albert Frey, Stimmbildner der Wiltener Sängerknaben, begeisterte er die Buben eine Woche lang für das gemeinsame Singen.

In täglichen, mehrstündigen Proben erarbeiteten die Buben die Gloria-Messe von Johannes Matthias Michel, eine moderne, jazzige Messe, die besonders für junge Chöre geeignet ist, das Ave Verum von Karl Jenkins und eine Kurzfassung von Dextera Domini von César Franck. Die Werke erklangen im vierstimmigen Gesang: Die Buben, die noch vor dem Stimmwechsel standen, sangen Alt und Sopran, die anderen Tenor und Bass. Für spannende Freizeitaktivitäten sorgten die Betreuer Lukas Steinacher und Marcus Costalunga.

“Boys Voice” entstand aus einer Kooperation zwischen dem Vinzentinum Brixen und dem Südtiroler Chorverband, um Buben frühzeitig den Spaß am Singen zu vermitteln. „Buben singen in diesem Alter lieber ohne Mädchen, da sie beim Stimmwechsel oft benachteiligt sind“, erklärt Andrea Tasser das Konzept. Besonders wertvoll an dieser Schulung sei, dass das gemeinsame Singen die Freude am Gesang für das ganze Leben fördert.