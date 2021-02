Wer wird Südtirols Meister der Worte?

Bozen – 13 Poetinnen und Poeten. Je dreieinhalb Minuten Zeit. Nur eigene Texte. Das Online-Publikum kürt den Sieger oder die Siegerin: Zwischen dem 26. Februar und dem 26. März finden Südtirols elfte Poetry Slam-Landesmeisterschaften statt – im Netz.

Die Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung und Südtirol 1 bringen die elften Poetry Slam-Landesmeisterschaften ins coronasichere Wohnzimmer: Der Digital-Slam wird per Video auf suedtirol1.it und Facebook übertragen.

In vier Staffeln und einem Finale performen 13 Slammer erstmals und exklusiv ihre selbst geschriebenen Texte – unter Zeitlimit, ohne Kostüme, ohne Requisiten. Was zählt, sind die Worte! Unter den Poeten sind einige bekannte Gesichter, die bereits auf Südtirols Slam-Bühnen performt haben, sowie einige Newcomer. In jeder Vorrunde treten drei Slammer gegeneinander an, der Slammer mit den meisten Votings aus der Vorrunde qualifiziert sich für das Finale.

Die Videoclips der Vorrunden und des Finales werden ab 26.02. wöchentlich am Freitag ab 18.00 Uhr auf der Webseite www.suedtirol1.it sowie auf der FB-Seite von Südtirol 1 veröffentlicht. Die Jury ist das Publikum und alle Zuschauer können vom Tag der Videoveröffentlichung an vier beziehungsweise drei Tage lang per Südtirol 1 App abstimmen (App kostenlos erhältlich bei GooglePlay Store & Itunes App Store).

Am Freitag, 26.02. geht’s los!

Termine Poetry Slam-Landesmeisterschaften 2021

 Vorrunde 1: Freitag, 26.02.2021 // 18.00 Uhr

Teilnehmer: Ania Viero, Sarah Meraner, Moritz Anrater

 Vorrunde 2: Freitag, 05.03.2021 // 18.00 Uhr

Teilnehmer: Felix Maier, Theresa Künig, Frau S.

 Vorrunde 3: Freitag, 12.03.2021// 18.00 Uhr

Teilnehmer: Anna Künig, Eva Prunner, Hannah Tonner

 Vorrunde 4: Freitag, 19.03.2021 // 18.00 Uhr

Teilnehmer: Hannes Huber, Vale Gander, Jakob Dellago

 Finale: Freitag, 26.03.2021 // 18.00 Uhr

Teilnehmer: Die Gewinner der vier Vorrunden und Titelverteidigerin Eeva Aichner SAAV & Südtirol 1 freuen sich auf eine spannende Meisterschaft der Worte.

Poetry Slam Südtirol – die Landesmeisterschaft 2021 auf Südtirol 1 ist ein Projekt der Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung, Südtirol 1, Südtirol slamt & Lene Morgenstern.