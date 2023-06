Westbound startet im August mit Benefiztournee 2023

Bozen – Westbound? Ja, die Band gibt es wieder. Unter dem Motto „Train to Optimism“ zieht Westbound im August 2023 neu auf die Bühne. Denn: Leben, das spürt man, wenn es sich bewegt.

Der Westbound-Zug nimmt alle mit, verschiedene Generationen an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten – mit neuen Musikern, neuen Songs und einer neuen Show. Westbound gehört seit mehr als 40 Jahren zur Südtiroler Musikszene. Bekannt ist die Band für ihre West-Coast- und Folk-Rock-Musik.

Dr. Toni Pizzecco, Arzt und Musiker, und Walter Nogler haben die Gruppe gegründet. Zusammen stehen sie noch immer auf der Bühne. Als Lokführer sozusagen. Drei Frauen halten den Kurs: Gabi Janssen Pizzecco und die Töchter Victoria und Alexandra Pizzecco.

Mit dem Fahrtwind kommen heuer vier neue Musiker. Der Schlagzeuger Fabian Omobono, ein Neffe der Familie Pizzecco, kehrt nach zehn Jahren aus den USA zurück und verstärkt die Familienpräsenz auf der Bühne. Die Ausnahmemusiker Davide Dalpiaz am Piano und Marco Gardini an der elektrischen Gitarre waren bereits vor 30 Jahren dabei und schließen sich Westbound nun wieder an.

Francesco Bianchi, der jüngste in der Gruppe, zeigt Stimme und lässt die E-Saiten jaulen. Westbound tut Gutes. Auch heuer unterstützt die Band mit ihren Konzerten Menschen in Entwicklungsländern.

Der Erlös der Sommertournee 2023 geht an das Krankenhaus Attat in Äthiopien. Seit vielen Jahren ist das Krankenhaus das Herzensprojekt des Non-Profit-Vereins Südtiroler Ärzte für die Welt. Erst kürzlich wurden neue Operationssäle und eine Bettenstation eingerichtet. Das Krankenhaus ist Anlaufstation für eine Million Menschen.

Um 21.00 Uhr geht’s los. Westbound spielt dort, wo Menschen Platz finden:

Donnerstag, 10. August Gargnano, Gardasee

Samstag, 12. August Tramin, Dorfplatz

Mittwoch, 16. August Sterzing, Deutschhaus

Freitag, 18. August Meran, Thermenplatz

Donnerstag, 31. August Glurns, Glurns Festival

Samstag, 2. September Seis, Dorfplatz

Freitag, 8. September Brixen, Domplatz

Samstag, 16. September Bozen, Waltherplatz

Diese Unterstützer sind schon an Bord: Autonome Region Trentino Südtirol, Max&Co sowie die Medienpartner Dolomiten, Südtirol 1 und Radio NBC.