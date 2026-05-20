Wettbewerb “Euregio macht Schule”: Neue Kriterien auf neuer Website

Von: mk

Innbsruck/Bozen/Trient – Nach einigen Jahren Pause und einer Neuausrichtung können sich Schulklassen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino im Schuljahr 2026/27 wieder am Wettbewerb “Euregio macht Schule” beteiligen. Die interaktive Online-Lernplattform schule.euregio.info wurde neu gestaltet und ist seit 20. Mai online.

Der Wettbewerb will die Schülerinnen und Schüler ermutigen, sich für die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino zu interessieren und über ihre Zukunft nachzudenken, Wissen über grenzüberwindende Zusammenarbeit zu sammeln und als Team zusammenzuarbeiten.

Drei Kategorien

Inhaltlich und optisch wurde die Plattform den modernen Anforderungen der Kategorien angepasst. Schnell und intuitiv finden Schulklassen ihre Themenangebote und Wettbewerbskriterien.

Drei Kategorien entsprechen:

Kategorie 1: Grundschule (Südtirol, Trentino), Volksschule (Tirol);

Kategorie 2: Mittelschule (Südtirol, Trentino), Sekundarstufe 1 (Tirol – Mittelschule und AHS-Unterstufe);

Kategorie 3: Oberschule, erstes Biennium (Südtirol, Trentino), erste zwei Klassen der Sekundarstufe 2 (Tirol).

Zur Verfügung stehen zehn Lernmodule zu Themen wie Geschichte, Sprachen, Mobilität oder Identität. Mit dem erlernten Wissen bearbeiten die Gruppen je nach Schulstufe ein oder mehrere Themen. Von Stufe zu Stufe sind Formate unterschiedlicher Komplexität gefragt: von Plakaten über neue Medien bis zu Werkstücken oder Produkte aus den bildenden und darstellenden Künsten, Musik und Literatur. In jedem Fall ist viel Kreativität gefragt.

Teilnahme

Schulklassen können teilnehmen, indem sie sich auf der Online-Plattform anmelden und am Ende ihre Ergebnisse hochladen. Pro Kategorie und Land wird jeweils die beste Klasse ausgewählt. In den Kategorien 1 und 2 werden diese zu einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung eingeladen. In Kategorie 3 dagegen werden die ausgewählten Klassen künftig gemeinsam an einem zweitägigen Treffen in einem Landesteil der Euregio teilnehmen. Alle teilnehmenden Schulen dürfen für ein Schuljahr den Titel “Euregio-Schule” tragen.

Erstmals Teil eines Interreg-Projekts

Die Online-Plattform soll in Zukunft ausgebaut werden. Dort werden die Ergebnisse des Gemeinschaftsprojekts “Euregio goes school” einfließen: Ende Mai startet die von der EU über das Interreg-Programm Österreich-Italien mitfinanzierte Initiative. Sie wird alle Angebote für Schulen in der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino sammeln und dem Bildungssektor gebündelt zur Verfügung stellen.