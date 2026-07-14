Windkraft präsentiert den Klang der Alpen 

Von: ka

Toblach – In Toblach weht frischer Wind. Unter dem Titel „Alpenklang“ brachte die Windkraft-Kapelle für Neue Musik am Dienstagabend ein Programm unter der Leitung des international renommierten Dirigenten Kasper De Roo im Gustav-Mahler-Saal auf die Bühne.

Mit zeitgenössischen Werken lokaler Komponisten, etwa Luca Sticcotti, Manuel Zwerger, Michael FP Huber, Hubert Stuppner, Helga Plankensteiner und Michael Lösch, verwandelte das Ensemble durch ihre diversen Formationen das Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler in einen Raum innovativer Klänge, die jedoch die alpine Naturwelt stets akustisch greifbar behielt. Damit stellte das Ensemble – zusammengesetzt aus lokalen und internationalen Musiker:innen – die zeitgenössische Qualität der zeitgenössischen Komponist:innen einmal mehr unter Beweis.

Am morgigen Mittwoch bleiben die Gustav Mahler Musikwochen auf hohem Kurs, wenn das ungarische Korossy Quartet das Publikum mit Werken von Bela Bartók und César Franck den Gustav-Mahler-Saal bespielen wird. Am Donnerstag hingegen wird es intim: Das ebenfalls ungarische Ausnahmetalent Valentin Magyar wird Werke von Liszt und Schubert am Klavier präsentieren.

Vorangegangen wird der Soloabend vom ersten Vortrag der diesjährigen Ausgabe: Paul Naredi Rainer wird um 15:30 im Spiegelsaal des Kulturzentrums über den Beginn in den Künsten sprechen.

Tickets und Infos unter: www.gustav-mahler.it