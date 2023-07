„Wizard“-Turnier: Der Sieger beweist starke Nerven

Eppan – Der Südtiroler Spieleverein „dinx“ organisiert das ganze Jahr über Spieletreffs und Spieleturniere für Groß und Klein. Vor kurzem wurde der neue Treff der Spielenden, die Bahnhofsbar in Eppan, zu einem Spieletempel umgebaut; das alljährliche „Wizard“-Turnier stand auf dem Programm.

Bei diesem magischen Kartenspiel verwandeln sich alle Spielerinnen und Spieler in Zauberlehrlinge und müssen in ihrer neuen Rolle vorhersagen, wie erfolgreich sie das Spiel beendet werden. So einfach wie es klingt, ist es jedoch nicht: Die Herausforderung wächst nämlich Runde um Runde – denn, die Spieler halten immer mehr Karten in ihren Händen.

Wer die richtigen Vorhersagen trifft, seine Kartenzüge taktisch überlegt und – am allerwichtigsten – starke Nerven an den Tag legt, kann allen anderen beweisen, wer der weiseste Zauberlehrling ist. Am spannenden Kartenspiel beteiligten sich 22 Spielerinnen und Spieler. Nach drei Vorrunden qualifizierten sich die besten sechs Teilnehmenden für das Finale. Nach 55 Stichen riss Kai Wallnöfer (Frangart) das Ruder an sich und holte sich knapp vor Gabi Goller aus Kastelruth den Sieg. Judith Jakomet aus Terlan führte bis kurz vor Schluss, schaffte es aber nicht, die Führung zu halten. Im kleinen Finale zeigten Gabriel Boragine aus Bozen und Freddy Ballweber aus Auer nochmals ihr Können auf und holten sich – mit Gleichstand – den dritten Platz.

Im Bild von links die Finalisten des „Wizard“-Turniers: Die beiden Drittplatzierten Freddy Ballweber und Gabriel Boragine, der Sieger Kai Wallnöfer und die Zweitplatzierte des diesjährigen „Wizard“-Turniers Gabi Goller.