Youth Alpine Interrail: 150 Interrail-Tickets zu gewinnen

Bozen/Innsbruck – Von Innsbruck über München in die Schweiz, weiter nach Lyon, Monaco und Mailand – und zurück: Das ist nur eine Reiseroute, die mit einem einzigen Interrail-Ticket zurückgelegt werden kann. Bei Interrail können 33 Länder und 30.000 Reiseziele mit einem Bahnpass bereist werden. Dazu zählen auch die Alpenländer.

Im Rahmen des Projekts Youth Alpine Interrail (YAOLIN) werden 150 Interrail-Pässe für den Sommer 2025 an junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren verlost. 70 dieser Tickets stellt die Arge Alp (Arbeitsgemeinschaft Alpenländer) zur Verfügung, der neben Tirol neun weitere Mitgliedsländer angehören. Damit soll die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel erhöht, der Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel gefördert und ein umweltfreundliches Reiseverhalten bereits in jungen Jahren gestärkt werden.

Bewerbungen sind ab sofort bis zum 15. Mai 2025 unter www.yoalin.org möglich. Als „Early-Bird-Aktion“ werden 50 Tickets unter jenen BewerberInnen verlost, die sich bis 21. April 2025 anmelden. Die GewinnerInnen werden im Rahmen des Projekts auch zu Veranstaltungen in verschiedenen Alpenländern eingeladen.

„Diese Initiative begrüße ich besonders, weil sie junge Menschen dazu ermutigt, den Zug als nachhaltiges Verkehrsmittel zu nutzen“, erkläre Mobilitätslandesrat und Landeshauptmannstellvertreter Daniel Alfreider. „Yoalin fördert den Klimaschutz, den nachhaltigen Tourismus und das Bewusstsein junger Generationen – Ziele, die die Südtiroler Landesregierung voll unterstützt. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten auf internationaler Ebene halte ich es für besonders wichtig, die freie Mobilität junger Menschen in der EU zu stärken, damit sie die gemeinsamen Wurzeln Europas neu entdecken können.“

Ein gemeinsames Abenteuer – festgehalten durch Fotos und Reisetagebücher

Bei der Auftaktveranstaltung vom 14. bis zum 16. Juni in Poschiavo (Schweiz) sowie bei verschiedenen Treffen in den Alpenländern können sich die YOALIN-Reisenden vernetzen und austauschen. Während ihrer Reise werden sie ermutigt, ihre Erlebnisse durch Fotos und Reisetagebücher festzuhalten und so aktiv zum Projekt beizutragen. Die besten Beiträge werden in einem Wettbewerb prämiert. Die Abschlussveranstaltung findet vom 24. bis zum 26. Oktober 2025 in Bern statt. Auch im Rahmen des EUSALP-Jahresforums am 25. November 2025 in Innsbruck haben zehn TeilnehmerInnen aus den ARGE-ALP-Regionen die Möglichkeit, ihre Erfahrungen zu präsentieren.