Zwei Wettbewerbe zum 50. Jahrestag des zweiten Autonomiestatuts

Bozen – Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Inkrafttretens des zweiten Autonomiestatuts schreibt der Südtiroler Landtag in Zusammenarbeit mit dem EVTZ im Rahmen der zweiten Auflage des „Europapreises“ einen Wettbewerb für Südtiroler Komponisten aus: Das Orchesterwerk muss thematisch auf „50 Jahre 2. Autonomiestatut“ Bezug nehmen. Eine zweite Initiative richtet sich an Schulklassen.

Ein Wettbewerb für eine musikalische Komposition, die ganz der Autonomie gewidmet ist und am Europatag vom Euregio-Jugendblasorchester uraufgeführt wird, und ein Wettbewerb für Kurzfilme zum Thema Autonomie, der sich an die Schulen richtet: Diese Wettbewerbe schreibt der Südtiroler Landtag zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des zweiten Autonomiestatuts im Jahr 2022 aus. „Wir wollen dieses Jubiläum zum einen mit der Entstehung eines musikalischen Werkes feiern, das über die Zeit Bestand hat und das von jungen Musikern uraufgeführt wird, sowie zum anderen mit der Einladung an Schüler, sich mit dem Thema Autonomie auseinanderzusetzen und ihre Gedanken dazu über das ihnen vertraute Medium Video auszudrücken.”, so Landtagspräsidentin Rita Mattei.

Der Wettbewerb für eine Komposition für symphonisches Blasorchester zum Thema „50 Jahre 2. Autonomiestatut 1972-2022“ wird in Zusammenarbeit mit dem EVTZ und mit Unterstützung bei der künstlerischen Gestaltung des Südtiroler Künstlerbundes, der Stiftung Haydn von Bozen und Trient, des Verbandes Südtiroler Musikkapellen und der Hochschule für Musik „Claudio Monteverdi“ Bozen ausgeschrieben. Es handelt sich um die zweite Ausgabe des Europapreises, den der Südtiroler Landtag im Frühjahr zum ersten Mal vergeben hat: Auf das Thema Literatur, das für den Preis 2021 gewählt wurde, folgt für 2022 nun das Thema Musik. Komponisten, die in Südtirol geboren oder mindestens drei Jahre in Südtirol ansässig sind, sind eingeladen, ein sieben- bis zwölfminütiges Musikstück für symphonisches Blasorchester einzureichen, das auf das Thema „50 Jahre 2. Autonomiestatut“ Bezug nimmt. Dafür haben sie sechs Monate Zeit: Die Partitur muss bis zum 15. Februar 2022 an den Südtiroler Künstlerbund geschickt werden (E-Mail: info@kuenstlerbund.org, Tel. 0471.977037 – siehe Ausschreibung im Anhang). Eine Fachjury bewertet die eingereichten Werke und kürt den Gewinner nach den Kriterien inhaltliche Kohärenz, Originalität und Durchführbarkeit in der Schwierigkeitsstufe „C bis D“ für Blasorchester. Ausgeschrieben wird ein Preisgeld in Höhe von 4.000 Euro. Das Euregio-Jugendblasorchester aus Bozen, Innsbruck und Trient wird das Werk anlässlich des Europatages, voraussichtlich am 7. und 8. Mai 2022, uraufführen.

Im Rahmen des Kurzfilmwettbewerbs für Mittel- und Oberschulklassen zum Thema „Die Südtiroler Autonomie bedeutet für UNS…“ werden zwei Preise vergeben. Der Jurypreis wird unter anderem von Vertretern der drei Landesschulämter vergeben, während der Publikumspreis von den Besuchern der Jugendwebsite des Südtiroler Landtags www.nova-bz.org vergeben wird, auf dem die Videos mit einer Länge von einer bis drei Minuten veröffentlicht werden. Die Siegervideos werden während eines Festaktes zum 50. Jahrestag des 2. Autonomiestatuts im Januar 2022 im Plenarsaal des Landtags präsentiert. Für diesen Wettbewerb, der mit Beginn des Schuljahres ausgeschrieben wird (Ausschreibung in der Anlage), endet die Frist für die Einreichung im Dezember 2021. Die Gewinnervideos werden 2022 auch in den Flirt-Zügen ausgestrahlt.

„Mit diesen Initiativen, die Teil einer größeren Reihe von Veranstaltungen sind, die für 2022 geplant sind“, erklärt Landtagspräsidentin Mattei, „wollen wir den Jahrestag unserer Autonomie feiern und gleichzeitig ein klares Bekenntnis zur Unterstützung von Musikern und jungen Menschen setzen, denn sie wurden während der anderthalb Jahre Pandemie stark benachteiligt.“