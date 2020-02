Zweisprachigkeitsprüfung: Kompakt-Info am 5. März

Bozen – Wer die Zweisprachigkeitsprüfung ablegen möchte, kann sich am Donnerstag, 5. März bei der Veranstaltung Kompakt-Info darauf vorbereiten.

Am kommenden Donnerstag, dem 5. März, bietet die Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen wieder die kostenlose Veranstaltung Kompakt-Info an. Kandidatinnen und Kandidaten erhalten Informationen über die Prüfung und können eine simulierte mündliche Prüfung durchlaufen. Als Orientierungshilfe gedacht, erleichtert Kompakt-Info die Einordnung der Prüfung und des eigenen Sprachniveaus, wie die Rückmeldungen von Teilnehmenden bestätigen, die inzwischen die Prüfung bestanden haben. Kompakt-Info ist gleichzeitig auch Treffpunkt für Prüfungsanwärter und ermöglicht einen Sprachaustausch und das Selbsterlernen einer Sprache. Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr am Sitz der Dienststelle in der Dr.-Julius-Perathonerstr. 10 (2. Stock) in Bozen.

Simulation der mündlichen Prüfung

Bei der Simulation läuft alles genauso ab wie bei der tatsächlichen mündlichen Prüfung: Die Teilnehmer haben zehn beziehungsweise 15 Minuten Zeit, sich auf das Prüfungsgespräch vorzubereiten und legen dann die mündliche Prüfung ab. Gleich anschließend teilt ihnen die Kommission mit, wie das Gespräch gelaufen ist und wie sie das Sprachniveau bewertet, aber auch, auf welche Aspekte sich die Teilnehmer bei ihrer Vorbereitung konzentrieren sollten. In der übrigen Zeit können die Teilnehmenden die restlichen Angebote der Veranstaltung nutzen und den mündlichen Prüfungsgesprächen anderer Kandidaten beiwohnen. Außerdem ist die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, einen Partner für einen Sprachaustausch zu gewinnen. Eine Online- Anmeldung auf den Webseiten des Landes im Bereich Bildung und Sprache ist unbedingt erforderlich. Dort erläutert auch ein Video die Informationsveranstaltung.

Prüfungsvorstellung an Schulen

Darüber hinaus hat die Dienststelle 2018 erstmals auch an Südtirols Schulen die Zweisprachigkeitsprüfung vorgstellt und den Schülerinnen und Schüler gezeigt, wie sie sich am besten auf die Prüfung vorbereiten können. Auch in diesem Jahr sind solche Präsentationen an den Schulen geplant.

Informationen dazu gibt es auf der Webseite des Landes Südtirol im Bereich Bildung und Sprache, über die auch um Teilnahme angesucht werden kann.