Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > 70. Song Contest: Erstes Semifinale eröffnet den Megabewerb
Die Bühne, die für alle ESC-Stars die Welt bedeutet

70. Song Contest: Erstes Semifinale eröffnet den Megabewerb

Montag, 11. Mai 2026 | 22:06 Uhr
Die Bühne, die für alle ESC-Stars die Welt bedeutet
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Heute hat das Warten endgültig ein Ende: Punkt 21 Uhr startet in der Wiener Stadthalle das 1. Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests. Die ersten 15 Länder des musikalischen Megabewerbs rittern dabei um zehn Tickets für das große Finale am 16. Mai. Darunter finden sich heurige Topfavoriten wie Finnland, Griechenland oder Israel. Und einen ersten Auftritt absolvieren auch die Final-Fixstarter aus Italien und Deutschland.

Neben den ESC-Nationen hat auch das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski seinen ersten Auftritt vor rund Zehntausend Menschen in der Halle und Millionen vor den Bildschirmen weltweit. Für Nostalgie darf Schlagerlegende Vicky Leandros sorgen, die bereits 1967 beim ersten Song Contest in Wien dabei war und ihren damaligen Titel “L’amour est bleu” erneut zum Besten geben wird. Das 2. Semifinale folgt dann am Donnerstag.

(S E R V I C E – www.eurovision.com )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
106
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
73
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Kommentare
65
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Kommentare
25
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Kommentare
24
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > 70. Song Contest: Erstes Semifinale eröffnet den Megabewerb
Die Bühne, die für alle ESC-Stars die Welt bedeutet

70. Song Contest: Erstes Semifinale eröffnet den Megabewerb

Uhr
Die Bühne, die für alle ESC-Stars die Welt bedeutet
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Heute hat das Warten endgültig ein Ende: Punkt 21 Uhr startet in der Wiener Stadthalle das 1. Halbfinale des 70. Eurovision Song Contests. Die ersten 15 Länder des musikalischen Megabewerbs rittern dabei um zehn Tickets für das große Finale am 16. Mai. Darunter finden sich heurige Topfavoriten wie Finnland, Griechenland oder Israel. Und einen ersten Auftritt absolvieren auch die Final-Fixstarter aus Italien und Deutschland.

Neben den ESC-Nationen hat auch das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski seinen ersten Auftritt vor rund Zehntausend Menschen in der Halle und Millionen vor den Bildschirmen weltweit. Für Nostalgie darf Schlagerlegende Vicky Leandros sorgen, die bereits 1967 beim ersten Song Contest in Wien dabei war und ihren damaligen Titel “L’amour est bleu” erneut zum Besten geben wird. Das 2. Semifinale folgt dann am Donnerstag.

(S E R V I C E – www.eurovision.com )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
106
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
73
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Kommentare
65
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Kommentare
25
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Kommentare
24
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 