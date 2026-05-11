Gerüst als Gefahrenquelle Nummer eins

Von: mk

Sterzing – Im Rahmen einer Reihe außerordentlicher Kontrollen zur Prävention und Bekämpfung von Verstößen im Bereich der Arbeitssicherheit haben die Carabinieri der Kompanie Sterzing in Zusammenarbeit mit dem Landesarbeitsinspektorat Bozen Inspektionen auf acht Baustellen im gesamten Gebiet des Wipptals durchgeführt.

Insgesamt wurden 120 Arbeiter kontrolliert, wobei die Beschäftigungsverhältnisse, die Arbeitsbedingungen sowie die Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81/2008 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz überprüft wurden. Im Zuge der Kontrollen wurden sieben Personen wegen verschiedener Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften auf vier unterschiedlichen Baustellen bei der Justizbehörde angezeigt.

Die schwerwiegendsten Unregelmäßigkeiten betrafen insbesondere die bei Arbeiten in der Höhe verwendeten Gerüste. In mehreren Fällen stellten die Inspektoren gemeinsam mit den Carabinieri fest, dass geeignete Schutzwände und Seitensicherungen fehlten, die Stürze von Personen oder Materialien verhindern sollten. Dadurch bestand eine erhebliche Gefahr sowohl für die beschäftigten Arbeiter als auch für Personen, die darunter vorbeigehen.

Darüber hinaus wurden strukturelle Mängel an den Gerüsten festgestellt. Teilweise fehlten wesentliche Bauelemente zur Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit, zudem waren einige Gerüste in zu großem Abstand zu den Mauern errichtet worden, was das Absturzrisiko während der Arbeiten erheblich erhöhte. Im Zuge der Kontrollen wurde außerdem das Fehlen geeigneter Schutzsysteme in der Nähe von Öffnungen und Absturzkanten auf den Baustellen festgestellt. Ebenso wurden Umzäunungen vorgefunden, die nicht ausreichend widerstandsfähig waren und nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandards entsprachen.

Weitere Verstöße betrafen die Nichtverwendung persönlicher Schutzausrüstung gegen Abstürze aus der Höhe. Mehrere Arbeiter wurden bei Tätigkeiten in der Höhe ohne Sicherheitsgurte oder andere vorgeschriebene Absturzsicherungssysteme angetroffen.

Die Überprüfungen brachten zudem erhebliche Mängel hinsichtlich Ausbildung und Unterweisung des auf den Baustellen eingesetzten Personals ans Licht. Einige Arbeiter waren tätig, ohne die vorgeschriebene Schulung, Information und Befähigung für die Nutzung von Arbeitsgeräten mit spezifischen Risiken erhalten zu haben.

Die Kontrolltätigkeit auf den Baustellen endet jedoch keineswegs hier. Sie wird auch in den kommenden Wochen fortgesetzt – sowohl durch die täglichen Kontrollen der Streifen der Carabinieri im gesamten Gebiet als auch durch die bewährte Zusammenarbeit mit dem Arbeitsinspektorat.