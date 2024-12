87 Filme beim Sundance-Festival

Von: APA/dpa

87 Spielfilme aus 33 Ländern werden im Jänner beim Sundance-Festival im US-Staat Utah zu sehen sein. Die Veranstalter des größten US-Filmfests für unabhängige Produktionen gaben die Auswahl bekannt. Das von Robert Redford begründete Festival ist von 23. Jänner bis zum 2. Februar in der Wintersportregion Park City geplant. Es wird zum 41. Mal veranstaltet.

Das Festival halte an seinem Bemühen fest, einzigartige und dringliche Stimmen aus der Independent-Erzählkunst vorzustellen, sagte Redford in einer Mitteilung. Das Programm enthält traditionell viele Filme mit politisch und gesellschaftlich brisanten Themen.

Stars zeigen ihre Indie-Werke

Jedes Jahr kommen auch bekannte Schauspieler und Hollywood-Regisseure nach Park City. Jennifer Lopez und Diego Luna sind in der Verfilmung des Broadway-Musicals “Kiss of the Spider Woman” unter der Regie von Bill Condon (“Dreamgirls”) zu sehen.

Udo Kier spielt an der Seite von Juliette Lewis und Melanie Griffith in dem Körpertausch-Film “By Design” mit. Benedict Cumberbatch verkörpert in dem Indie-Drama “The Thing With Feathers” einen Familienvater, der den plötzlichen Tod seiner Ehefrau nicht verkraftet. “Fast and Furious”-Regisseur Justin Lin präsentiert “Last Days”, über einen jungen Amerikaner, der 2018 eine abgeschiedene Insel im Indischen Ozean aufsucht, um die Bewohner zu missionieren. Der Spielfilm beruht auf wahren Begebenheiten.

Für viele kleinere Filme ist das Sundance-Festival ein Sprungbrett, um Verleiher und ein breiteres Publikum zu finden. 2021 holte etwa das Gehörlosen-Drama “Coda” die Spitzenpreise der Jury und der Zuschauer, später wurde “Coda” bei den Oscars als “Bester Film” gefeiert.