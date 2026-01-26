Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke”: Meyerhoff 2.0
Die Grenzen zwischen Mundspülung und Wachmacher sind hier fließend

“Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke”: Meyerhoff 2.0

Montag, 26. Januar 2026 | 06:10 Uhr
Die Grenzen zwischen Mundspülung und Wachmacher sind hier fließend
APA/APA/Constantin Film
Schriftgröße

Von: apa

“Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke” ist 2015 als dritter Teil der autobiografischen Romanserie “Alle Toten fliegen hoch” von Joachim Meyerhoff erschienen und schildert seine Zeit als Schauspielschüler in München, in der er bei den Großeltern wohnte. Simon Verhoevens Verfilmung setzt nun ganz auf liebevoll herausgearbeitete Charaktere und sorgsame Ausstattungsdetails. Ein Film mit Herz, mit Geschmacksnoten von bitter bis zuckersüß.

Bitter sind vor allem die Erlebnisse, die Bruno Alexander als gehemmter Schauspielschüler Joachim inmitten hoch motivierter und exaltierter Kolleginnen und Kollegen auf der renommierten Otto-Falckenberg-Schule macht: Emotionale Entäußerung, improvisatorische Lockerung und fraglose Umsetzung auch fragwürdiger Übungsaufgaben sind seine Sache nicht. Süß sind dagegen die beiden Großeltern, die Senta Berger (84), die Mutter des Regisseurs, und Michael Wittenborn (72) als entzückendes altes Paar mit lauter skurrilen Alltagsritualen anlegen.

(S E R V I C E – www.constantinfilm.at/kino/ach-diese-luecke-diese-entsetzliche-luecke )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
90
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Kommentare
40
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Horror-Busfahrt in Brixen
Kommentare
40
Horror-Busfahrt in Brixen
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
36
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Tod auf Südtiroler Rodelpiste: Familie erhält 630.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
35
Tod auf Südtiroler Rodelpiste: Familie erhält 630.000 Euro Schadenersatz
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 