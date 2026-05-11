Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Am Ort des Rooftop-Gigs: London bekommt ein Beatles-Museum
Die Beatles auf Tour im Jahr 1966

Am Ort des Rooftop-Gigs: London bekommt ein Beatles-Museum

Montag, 11. Mai 2026 | 12:53 Uhr
Die Beatles auf Tour im Jahr 1966
APA/APA/dpa/Gerhard Rauchwetter
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Beatles bekommen ihr eigenes Museum in London. Die neue Attraktion für Fans der legendären Band soll 2027 an einem Ort mit viel Geschichte eröffnen: in der Savile Row Nr. 3. Auf dem Dach des Gebäudes spielte die Gruppe am 30. Jänner 1969 ihr letztes öffentliches Konzert. Damals befand sich dort der Hauptsitz des Beatles-Labels Apple Corps, im Keller lag zudem das Studio, in dem das Album “Let It Be” aufgenommen wurde.

Legendäres Tonstudio wird originalgetreu nachgebaut

Apple Corps hat das Gebäude im Zentrum Londons zurückgekauft und plant auf mehreren Etagen ein Erlebnis für Fans von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr mit bisher unveröffentlichtem Archivmaterial und wechselnden Ausstellungen. Laut den Verantwortlichen ist “Beatles at 3 Savile Row” die erste offizielle Fanattraktion der Band. Das Gebäude soll damit erstmals öffentlich zugänglich werden.

Geplant ist zudem ein detailgetreuer Nachbau des ursprünglichen “Let It Be”-Studios. Besucher sollen auch das berühmte Rooftop-Konzert an genau dem Ort erleben können, an dem es stattfand. Der finale Beatles-Auftritt wurde in Peter Jacksons Dokumentarfilm “The Beatles: Get Back” verewigt. Apple-Corps-Chef Tom Greene kündigte an, dass sogar das Originalgeländer von 1969 auf dem Dach wiederhergestellt werden soll.

Ringo Starr: “Als würde man nach Hause kommen”

“Es war wirklich ein besonderes Gefühl, kürzlich in die Savile Row 3 zurückzukehren und sich dort umzusehen”, sagte Paul McCartney in einer Mitteilung auf der Beatles-Website. “In diesen Wänden stecken so viele besondere Erinnerungen – ganz zu schweigen vom Dach. Das Team hat wirklich beeindruckende Pläne zusammengestellt, und ich freue mich darauf, dass die Menschen es sehen können, wenn alles fertig ist.” Ringo Starr fügte hinzu: “Wow, es ist, als würde man nach Hause kommen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Kommentare
63
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Kommentare
46
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
43
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
24
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Kommentare
23
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 