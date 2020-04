Am Sonntag: Eine Südtirolerin im “Tatort”

Ritten – In der am kommenden Sonntag laufenden brandneuen „Tatort“-Folge ist die Südtiroler Schauspielerin Katia Fellin in einer Episodenhauptrolle zu sehen. Das berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Es ist bald soweit! Unser *TATORT – Die Zeit ist gekommen* wird am 5. April in your TV sein 😍@… Pubblicato da Katia Fellin su Mercoledì 11 marzo 2020

Katia Fellin , Jahrgang 1992 und in Trient geboren, ist in Oberbozen aufgewachsen. Nach der Matura studierte sie in Berlin Mathematik und verfolgte – zunächst parallel – ihren großen Traum von der Schauspielerei. Ausgestrahlt wird der Film am kommenden Sonntag, 5. April, in der ARD und auf ORF 2 (ab 20.15 Uhr).

