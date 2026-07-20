Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Anya Taylor-Joy ist nicht eitel
Die Schauspielerin ist nicht eitel

Anya Taylor-Joy ist nicht eitel

Montag, 20. Juli 2026 | 08:41 Uhr
Die Schauspielerin ist nicht eitel
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der amerikanisch-britischen Schauspielerin Anya Taylor-Joy ist Eitelkeit bei ihrer Arbeit als Schauspielerin bisher fremd gewesen. “Ich hatte immer das große Glück, dass Eitelkeit in meiner Schauspielerei nie wirklich eine Rolle gespielt hat”, sagte die 30-Jährige dem ZDF. “Wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man aussieht, während man weint, dann verkörpert man den Charakter meiner Meinung nach nicht authentisch.”

In der Krimi-Thriller-Serie “Lucky”, die seit kurzem auf Apple TV zu sehen ist, spielt Taylor-Joy eine Hochstaplerin. Ihr Charakter Lucky wacht eines Morgens in ihrem Hotelzimmer auf. Ihr Ehemann hat sie unter Drogen gesetzt und sich mit einem Batzen Geld davon gemacht. Und als wäre das nicht genug, schlägt auch noch das FBI auf.

Ihre Rolle in der Action-Serie “Lucky” ist ganz nach ihrem Geschmack gewesen. “Ich liebe jede Gelegenheit, bei der ich völlig verdreckt und blutverschmiert bin und um mein Leben renne”, sagte die 30-Jährige dem ZDF. “Das hier war also genau mein Ding.” Taylor-Joy spielte auch die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Streifen “Furiosa: A Mad Max Saga” (2024).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Jens Spahn tritt als Fraktionsvorsitzender zurück
Kommentare
55
Jens Spahn tritt als Fraktionsvorsitzender zurück
Kaum mehr Parkplätze für Freizeitsportler in den Dolomiten
Kommentare
41
Kaum mehr Parkplätze für Freizeitsportler in den Dolomiten
Bozner Gerichtsgebäude: Jetzt bereiten auch die Säulen Sorgen
Kommentare
40
Bozner Gerichtsgebäude: Jetzt bereiten auch die Säulen Sorgen
120 Jahre Vinschger Bahn – ein ganzes Tal feiert “seine” Bahn
Kommentare
27
120 Jahre Vinschger Bahn – ein ganzes Tal feiert “seine” Bahn
Nur noch 41 Radargeräte in Südtirol offiziell zugelassen
Kommentare
26
Nur noch 41 Radargeräte in Südtirol offiziell zugelassen
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 