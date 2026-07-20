Anya Taylor-Joy ist nicht eitel

Von: APA/dpa

Der amerikanisch-britischen Schauspielerin Anya Taylor-Joy ist Eitelkeit bei ihrer Arbeit als Schauspielerin bisher fremd gewesen. “Ich hatte immer das große Glück, dass Eitelkeit in meiner Schauspielerei nie wirklich eine Rolle gespielt hat”, sagte die 30-Jährige dem ZDF. “Wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man aussieht, während man weint, dann verkörpert man den Charakter meiner Meinung nach nicht authentisch.”

In der Krimi-Thriller-Serie “Lucky”, die seit kurzem auf Apple TV zu sehen ist, spielt Taylor-Joy eine Hochstaplerin. Ihr Charakter Lucky wacht eines Morgens in ihrem Hotelzimmer auf. Ihr Ehemann hat sie unter Drogen gesetzt und sich mit einem Batzen Geld davon gemacht. Und als wäre das nicht genug, schlägt auch noch das FBI auf.

Ihre Rolle in der Action-Serie “Lucky” ist ganz nach ihrem Geschmack gewesen. “Ich liebe jede Gelegenheit, bei der ich völlig verdreckt und blutverschmiert bin und um mein Leben renne”, sagte die 30-Jährige dem ZDF. “Das hier war also genau mein Ding.” Taylor-Joy spielte auch die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Streifen “Furiosa: A Mad Max Saga” (2024).