Apple-Chef Tim Cook liebt Südtirol

Brixen/Afers – Südtirol ist ein beliebtes Urlaubsland. Auch die ganz wichtigen Menschen unserer Zeit schauen gerne vorbei.

In Brixen wurde vor einigen Tagen Apple-Chef Tim Cook gesehen. Zwei dunkle Autos hielten am Kleinen Graben an und einige Passanten warteten mit Spannung darauf, wer da wohl aussteigen würde.

Die beiden Brixner Stadträte Peter Natter und Bettina Kerer erkannten die illustre Persönlichkeit und hießen Cook ganz offiziell in der Stadt willkommen. Er reagierte freundlich und posierte gerne für ein Selfie.

Wie die Brixner Zeitung berichtet, spazierte der Chef des wertvollsten Unternehmens der Welt die Erhardgasse in Richtung Domplatz entlang. Untergebracht war der Apple-Chef im Forestis in Afers.

Laut Forbes Magazine verfügt der erfolgreiche Unternehmer über ein Privatvermögen von etwa zwei Milliarden Dollar. Er übernahm die Führung des Apfel-Konzerns 2011 von Steve Jobs.