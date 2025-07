Armani feiert 91. Geburtstag und meldet sich bald zurück

Von: apa

Der Gründer des italienischen Modehauses Giorgio Armani hat sich anlässlich seines 91. Geburtstags am Freitag angekündigt, im September in die Öffentlichkeit zurückzukehren, nachdem er aufgrund gesundheitlicher Probleme in den letzten Wochen sowohl die Mailänder als auch die Pariser Modenschauen verpasst hatte. Es war das erste Mal, dass Armani bei einer seiner eigenen Laufstegshows nicht persönlich anwesend war.

“In den letzten Wochen habe ich die Umarmung all jener gespürt, die an mich gedacht haben – Familie, Kollegen, Mitarbeiter, die Presse und Menschen in den sozialen Netzwerken. Heute, an meinem 91. Geburtstag, möchte ich Ihnen allen für Ihre Nähe danken. Es war nicht einfach für mich, Ihren Applaus nicht persönlich zu hören. Danke von Herzen – wir sehen uns im September wieder”, hieß es in Armanis Schreiben, das am Freitag in mehreren italienischen Tageszeitungen erschien.

Sein Unternehmen hatte im Juni lediglich mitgeteilt, dass sich Armani zu Hause erhole, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Italienische Nachrichtenagenturen hatten hingegen berichtete, dass der Stardesigner einige Tage im Krankenhaus verbracht habe. Zum Grund der Spitalseinlieferung gab es keine Informationen. Armani ist bekannt dafür, jeden Aspekt seiner Arbeit persönlich zu betreuen, von der Gestaltung der Kollektionen bis hin zur Werbung und selbst den letzten Details vor dem Gang der Models über den Laufsteg. Traditionell tritt der Designer am Ende jeder Show selbst vor das Publikum.