Ashton Kutcher unterrichtet Kinder in Jiu-Jitsu

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 09:50 Uhr
Ashton Kutcher lehrt Kindern Jiu-Jitsu
Von: APA/dpa

Hollywoodstar Ashton Kutcher (47) bringt nach Angaben seiner Ehefrau Mila Kunis (42) der gemeinsamen Tochter persönlich das Kämpfen zur Selbstverteidigung bei. “Mein Mann hat angefangen, meiner Tochter und ihren Freundinnen Jiu-Jitsu-Unterricht zu geben, um ihnen Selbstverteidigung beizubringen”, erzählte Kunis in der Talkshow “Live with Kelly and Mark”.

Die Kinder seien alle etwa elf Jahre. “Sie treffen sich und dann – manchmal macht mein Sohn auch mit – lernen sie alle ein bisschen Selbstverteidigung”. Kutcher (“Freundschaft Plus”) und Kunis (“Black Swan”) sind seit 2015 verheiratet und haben einen Sohn und eine Tochter. Kutcher hatte schon früher darüber gesprochen, dass er in der japanischen Kampfkunst Jiu-Jitsu trainiere. Wie Kunis nun verriet, hat er inzwischen sogar den schwarzen Gürtel.

