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Auftakt zum Song Contest mit dem “Turquoise Carpet Event”

Samstag, 09. Mai 2026 | 22:12 Uhr
Jetzt geht es los!
APA/APA/THEMENBILD/MAX HERBST
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Von: apa

Jetzt wird es ernst: Mit dem “Turquoise Carpet Event” fällt Sonntagnachmittag der offizielle Startschuss zum 70. Eurovision Song Contest, der Wien in der kommenden Woche fest im Griff haben wird. Dabei lassen sich die 35 teilnehmenden Acts – darunter auch Österreichs Starter Cosmó – von den Fans vor Ort feiern und ziehen anschließend ins Rathaus, wo die Eröffnungszeremonie stattfinden wird. Auf ORF 1 wird das Event ab 16.55 Uhr live übertragen.

Wenige Stunden zuvor sperrt auch das am Rathausplatz situierte Eurovision Village und damit die größte Fanzone des Events seine Tore auf. Hier werden im Laufe der nächsten Tage etliche Künstlerinnen und Künstler auftreten, vor allem aber können die beiden Halbfinals am 12. und 14. Mai sowie das große Finale am 16. Mai von bis zu 30.000 Menschen beim Public Viewing verfolgt werden. Am Samstag spät in der Nacht entscheidet sich schließlich, wer auf Österreichs ESC-Sieger JJ folgt und die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen darf. Moderiert werden die Liveshows von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski.

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