Auftaktparty zur Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise

Von: APA/dpa

Die Feierlichkeiten zur Hochzeit der norwegischen Prinzessin Märtha Louise und des selbst ernannten Schamanen Durek Verrett haben offiziell begonnen. Das Brautpaar empfing seine Gäste am Donnerstagabend zu einer “Meet and Greet”-Party in einem Hotel in Ålesund, mit dem die dreitägige Feier im Westen von Norwegen eingeleitet wurden.

Als Motto der Kennenlernfeier galt “sexy und cool”. Das deuteten die vor allem aus Norwegen und den USA stammenden Gäste auf ihre Weise, wie Bilder der norwegischen Nachrichtenagentur NTB und der Zeitung “Aftenposten” zeigten: Viele von ihnen setzten auf kräftige Farben, die Frauen unter anderem auf Pailletten und hohe Schuhe.

Kronprinzessin Mette-Marit – die Schwägerin der Braut – wurde vor Partybeginn mit Jeansjacke, hochgekrempelter Jeans, weißen Sneakers und Mundschutz in Ålesund abgelichtet. “Aftenposten” beschrieb den Look als “Justin Timberlake 2001 mit einem Hauch Corona”. Ob sie später so auch zur Party ging, blieb laut der Zeitung unklar. Ebenfalls ein Rätsel blieb, wie innerhalb des Hotels gefeiert wurde. Die versammelte Presse erhielt nur einen kurzen Blick von außen auf das Brautpaar – dabei waren Märtha Louise und Verrett in aufeinander abgestimmten, rosafarbenen Outfits zu sehen.

Die Prinzessin und der Amerikaner Verrett wollen sich am Samstag im nahe gelegenen Geiranger das Jawort geben. Nach der Feier in Ålesund sollte die Hochzeitsgemeinde dafür im Laufe des Freitags per Boot durch den Geirangerfjord nach Geiranger gebracht werden, wo am Abend eine weitere Vorhochzeitsfeier im lateinamerikanischen Stil auf sie wartete. Das norwegische Königspaar Harald V. und Sonja (beide 87) war bei der Auftaktparty nicht dabei, will aber an der eigentlichen Hochzeitsfeier teilnehmen.