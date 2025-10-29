Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Axel Prahl will noch viele Jahre beim “Tatort” mitspielen
Axel Prahl ist noch nicht "Tatort"-müde

Axel Prahl will noch viele Jahre beim “Tatort” mitspielen

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 08:37 Uhr
Von: APA/dpa

Der deutsche Schauspieler Axel Prahl (65) denkt bei seiner Paraderolle als Hauptkommissar Frank Thiel im “Tatort” Münster noch lange nicht ans Aufhören. “Frank Thiel ist im Film 55”, sagte er der Zeitschrift “Bunte”. “Das dauert noch zwölf Jahre bis zu seiner Pensionierung.”

Im Gespräch mit der Zeitschrift schwärmt Prahl über seine Frau Silja, mit der er seit elf Jahren verheiratet ist. Sie sei “irrsinnig intelligent, warmherzig, unglaublich hübsch und verfügt über einen fantastischen Humor”, sagte er. Im Vergleich zu seiner “Tatort”-Figur habe er es in der Liebe “viel besser getroffen”.

