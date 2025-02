Bastian Pastewka dreht Krimi für Amazon Prime

Von: APA/dpa

Der deutsche Comedian Bastian Pastewka (52) steht zurzeit für einen Krimi vor der Kamera. Er spielt die Hauptrolle in einem Film mit dem Arbeitstitel “Die Brautentführung”, wie Auftraggeber Amazon Prime Video in Berlin mitteilte. Gedreht wird unter anderem in Lettland und Litauen.

Pastewka spielt den glücklosen Hochstapler Fabian, der auf der Flucht in eine Hochzeitsgesellschaft gerät und auf das Hochzeitsgeschenk an die Braut abzielt. Amazon Prime Video verspricht einen “spannenden Murder Mystery voller Humor und dunkler Geheimnisse”.