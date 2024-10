Bayerischer Fernsehpreis für Klum, Nuhr und Böhmermann

Von: APA/dpa

Nach dem Deutschen Fernsehpreis kann sich Jan Böhmermann nun auch den Bayerischen Fernsehpreis ins Regal stellen. Für die Show “Lass dich überwachen” erhielt er in München den Blauen Panther TV & Streaming Award in der Kategorie Entertainment. Böhmermann gehe großartig und liebevoll mit den Datenschutzpannen des Studiopublikums um, ohne belehrend zu werden, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Den Preisträger suchte die Moderatorin Eva Karl-Faltermeier jedoch vergeblich im Saal: Böhmermann war nicht anwesend, stattdessen stand ein Foto von ihm auf dem Sofa vor der Bühne. Für ihn sprach der Rapper Eko Fresh die Laudatio: “Du bist nicht irgendwer, du bist nicht nur gut, du bist der Beste!”

Auch Heidi Klum wurde mit einer Entertainment-Auszeichnung geehrt. Die Jury lobte die 19. Staffel von “Germany”s Next Topmodel” (GNTM) für ihre Vorbildfunktion im Entertainment-TV, indem sie ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz setze. In einer pinken Abendrobe, umringt von Teilnehmern der Show, nahm Klum den Preis entgegen und erklärte, dass sie bewusst einen diversen Cast wähle, um unterrepräsentierte Gruppen wie Plus-Size-Models und ältere Models sichtbar zu machen.

Prominent war auch der Ehrenpreisträger Dieter Nuhr, der für seine scharfzüngige, ironische Art gewürdigt wurde, mit der er tiefgründigen Humor und gesellschaftliche Kritik verbinde. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lobte den Kabarettisten dafür, der Politik den Spiegel vorzuhalten und vielen Menschen aus der Seele zu sprechen. Nuhr selbst erklärte in seiner Dankesrede, dass Satire heute schwieriger sei, da vieles zu ernst genommen werde. Zudem betonte er, wie sich das politische Klima verändert habe und dass an Universitäten plötzlich linke Antisemiten auftauchten.

Besondere Ehrung gab es auch für einen Münchner Kobold: Regisseur Marcus H. Rosenmüller und die Produktionsfirma Neue Super wurden für “Neue Geschichten vom Pumuckl” mit einem Porzellan-Panther ausgezeichnet. Die Jury lobte die liebevolle Animation und den Charme des berühmten Kobolds, der bereits in den 1980er Jahren Kinder begeistert hatte.

Auch die Serie “Maxton Hall – Die Welt zwischen uns” von Prime Video wurde prämiert und erhielt den Preis als beste Serie. Weitere Auszeichnungen gingen an Aaron Altaras für seine Rolle in “Die Zweiflers” und an Katharina Stark, die in der Disney-Serie “Deutsches Haus” eine Dolmetscherin im ersten Auschwitz-Prozess verkörpert.

In der Kategorie Kultur/Bildung wurden die Dokumentationen “Ich bin! Margot Friedländer” und “Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten” prämiert. Der Publikumspreis “Beliebtester Social Media Content” ging an TikTok-Star Tahsim Durgun für “Danke, hier das Rezept”. Lorenzo Germeno erhielt den Nachwuchspreis für die Serie “Nackt über Berlin”.

Der Wiener Regisseur Marvin Kren gewann einen “Blauen Panther” für seine Arbeit an der Netflix-Serie “Crooks” in der Kategorie “Bester Showrunner und Creator”. Der Filmemacher wird auch bei der Fortsetzung der Serie hauptverantwortlich sein. “Ein Showrunner und Creator ist maßgeblich für das Gelingen und den Erfolg einer Serie verantwortlich”, wird Kren, der als erster Österreicher einen “Blauen Panther” entgegennehmen durfte, in einer Presseaussendung zitiert. “Die Arbeit an solch einem Vorhaben ist ein Mammutprojekt, das Zeit, Geld, Wahnsinn und Energien kostet. Diesen Strom von Leidenschaften zu bündeln und damit etwas zu schaffen, das weltweit Begeisterung auslöst, ist die schönste Tätigkeit, die ich mir je erträumt habe.”

Insgesamt wurden beim Blauen Panther TV & Streaming Award nach Angaben der Veranstalter 17 Trophäen verliehen. Träger der vom Freistaat geförderten Auszeichnung sind die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), der Bayerische Rundfunk, das ZDF, 3sat, RTL Deutschland, Sky Deutschland, Netflix, Prime Video und die ProSiebenSat.1 Group.