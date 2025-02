Belle Gibsons falsche Krebs-Story

Von: red

Belle Gibson begann ihre Karriere als Influencerin, indem sie eine herzzerreißende Geschichte über ihre angeblichen Krebserkrankungen erzählte. Ihre Erzählung von Heilung durch alternative Medizin und gesunde Ernährung zog viele Menschen in ihren Bann. Doch was als inspirierende Geschichte begann, entpuppte sich später als eine täuschende Lüge.

Die Lüge

Die heute 33. Jährige hatte mit ihrer App „The Whole Pantry“ (gegründet 2013) und ihrem Blog eine Plattform geschaffen, auf der sie ihre Heilungsreise vom angeblichen Hirntumor teilte. Sie erzählte der Welt, wie sie den Krebs durch eine strikte, natürliche Ernährung besiegt habe, die sie mit der App und Rezepten weitergab. Ihre Geschichte sprach vor allem Menschen an, die an Krebs litten und nach alternativen Heilmethoden suchten. Als eine charismatische und scheinbar authentische Influencerin vermittelte sie eine tiefgehende Verbindung zu ihren Followern. Sie glaubte, etwas Gutes zu tun und half vielen, ihre eigenen Gesundheitsreisen zu beginnen – jedoch auf einer Grundlage von Lügen, die sie geschickt in ihren Erfolg einfließen ließ.

Enthüllung der Wahrheit

2015 kam die Wahrheit ans Licht. Journalisten des australischen Magazins „The Australian“ begannen, ihre Geschichte zu hinterfragen. Sie konnten keine medizinischen Beweise für ihre Krebserkrankung finden und deckten auf, dass sie nie tatsächlich an Krebs gelitten hatte. Zudem stellte sich heraus, dass Gibson Spenden in Höhe von rund 300.000 australischen Dollar gesammelt hatte, die sie niemals an wohltätige Organisationen weiterleitete, wie sie es versprochen hatte. Diese Enthüllung führte zu einem öffentlichen Skandal, der sie in die Schlagzeilen brachte und ihren Ruf zerstörte.

Der Rückzug

Nach der Aufdeckung ihrer Lügen zog sich Gibson aus der Öffentlichkeit zurück. 2017 stand sie vor Gericht, wo sie wegen Betrugs und falscher Darstellung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Der Fall war ein schwerer Schlag für die Wellness-Industrie und verdeutlicht wie gefährlich es sein kann, falsche Gesundheitsversprechen zu verbreiten. Die aktuelle Netflix-Serie „Apple Cider Vinegar“ beleuchtet nun detailliert die Ausmaße ihrer Täuschung und zeigt, wie Millionen von Menschen von ihren Lügen beeinflusst wurden.