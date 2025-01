Bill Gates: Scheidung von Melinda war Fehler

Von: APA/dpa

Microsoft-Gründer Bill Gates hat die Scheidung von Melinda als “Fehler” bezeichnet. “Das war der Fehler, den ich am meisten bereue”, sagte der 69-Jährige der britischen “Times”. “Das muss nach oben auf die Liste. Es gibt andere Sachen, aber keine, die etwas bedeuten. Die Scheidungssache war elend für Melinda und mich für mindestens zwei Jahre.”

Der 1955 in der US-Westküstenmetropole Seattle geborene Gates, der 1975 zusammen mit Paul Allen den späteren IT-Riesen Microsoft gründete, nachdem er zuvor ein Studium an der Elite-Universität Harvard abgebrochen hatte, gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. 2021 hatte er sich nach rund 27 Ehejahren von seiner Frau Melinda scheiden lassen, das Paar hat drei volljährige Kinder. “Melinda und ich sehen uns noch – wir haben drei Kinder und zwei Enkelkinder, also gibt es Familienveranstaltungen.”

Eigentlich habe er mit Melinda aber seinen Eltern nacheifern wollen, die 45 Jahre lang glücklich verheiratet gewesen seien. “Ich habe Melinda ermutigt, es ein bisschen ruhiger angehen zu lassen als meine Mutter, aber wir waren beide sehr engagiert”, sagte Gates, der inzwischen wieder neu liiert ist. “Ich habe mehr Zeit mit den Kindern verbracht, als mein Vater damals, aber das Verhältnis war immer noch 10:1 und Melinda hat das meiste für die Kinder gemacht. Wir hatten eine großartige Zeit.”

Autobiografie “Source Code” erscheint im Februar auf Deutsch

Die gemeinsam aufgebaute Stiftung, die weltweit zu den wichtigsten Gebern im Bereich der Gesundheitsvorsorge und Entwicklungszusammenarbeit gehört, leitet Bill Gates inzwischen alleine. Dass Melinda Gates dort ausgeschieden sei, habe ihn “enttäuscht”, sagte Bill Gates. Die Autobiografie des Microsoft-Gründers soll am 4. Februar unter dem Titel “Source Code” im Piper Verlag auf Deutsch erscheinen.