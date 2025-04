Blondie-Drummer Clem Burke gestorben

Von: APA/AFP

Der langjährige Schlagzeuger der Band Blondie, Clem Burke, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Burke habe den “Kampf mit dem Krebs” verloren, schrieb die Gruppe am Montag im Onlinedienst Instagram. Burke sei nicht nur ein Schlagzeuger, sondern “der Herzschlag von Blondie” gewesen.

“Sein Talent, seine Energie und Leidenschaft für die Musik waren unübertroffen und sein Beitrag zu unserem Sound und unserem Erfolg ist unermesslich”, hieß es in der Erklärung weiter. Sein Einfluss gehe weit über Blondie hinaus.

Der im US-Ostküstenstaat New Jersey geborene Burke trat Blondie im Jahr 1975 kurz nach Gründung der Band durch Sängerin Debbie Harry und Gitarrist Chris Stein bei und trug zu jedem Album der Band bei. Blondie wurden mit Hits wie “Heart of Glass” und “Call Me” weltweit bekannt und gelten als eine der wichtigsten Bands der New Wave der späten 70er- und frühen 80er-Jahre. 2006 wurde Burke mit den anderen Bandmitgliedern in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.