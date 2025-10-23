Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Bon Jovi geht wieder auf Tournee – 2026 auch in Europa
Bon Jovi zieht's wieder auf die Bühne

Bon Jovi geht wieder auf Tournee – 2026 auch in Europa

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 00:34 Uhr
Bon Jovi zieht\'s wieder auf die Bühne
APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die US-Rockband Bon Jovi geht nach einer längeren Pause wieder auf Tournee. “Die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben… wir sind auf dem Weg zurück für die Bon Jovi Forever Tour!”, kündigten die Rocker um Sänger Jon Bon Jovi (63, “Living On A Prayer”, “Bad Medicine”) an. Nach vier Konzerten im New Yorker Madison Square Garden im kommenden Juli plant die Band im August und September 2026 drei Auftritte in Europa – in Edinburgh, Dublin und London.

Er sei den Fans und seinen Band-Kollegen dankbar, dass sie ihm Zeit gegeben hätten, wieder gesund zu werden, schrieb Jon Bon Jovi auf der Band-Webseite – “ich bin bereit und aufgeregt”. Der Frontmann hatte sich 2022 einer Stimmband-Operation unterziehen müssen, gefolgt von einer anstrengenden Reha. Während dieser Zeit ging die Band nicht auf Tournee, brachte aber im Sommer 2024 das Album “Forever” mit Songs wie “Legendary”, “Kiss The Bride” oder “Walls Of Jericho” heraus. Es ist das 16. Studioalbum der seit über 40 Jahren bestehenden Band.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
64
Land Südtirol wirbt nur mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
54
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
30
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
26
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
25
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 