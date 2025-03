Boris Becker schreibt über seine Zeit im Gefängnis

Von: APA/dpa

Der dreifache Wimbledon-Sieger Boris Becker hat ein Buch über seine Zeit im Gefängnis geschrieben. Die Haft in Großbritannien sei eine der schmerzhaftesten Erfahrungen seines Lebens gewesen. Albträume würden ihn noch heute verfolgen, berichtete der 57-Jährige auf Instagram. “Schreiben war mein Versuch, zu heilen.” Das Buch mit dem Titel “Inside. Gewinnen – Verlieren – Neu beginnen” soll laut Ullstein-Verlag am 10. September erscheinen.

Becker hatte nach finanziellen Schwierigkeiten beim Gang zum Insolvenzverwalter Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Er wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Haft war ein einschneidendes Erlebnis für den einstigen Weltstar. Im Gefängnis kam er mit Gewalttätern in Berührung, von denen ihm einige an den Kragen wollten, andere beschützten ihn aber auch, wie Becker in Interviews erzählte. Die Zeit ging schneller vorbei als gedacht: Aufgrund einer Sonderregelung für ausländische Häftlinge wurde der Deutsche bereits nach einigen Monaten im Dezember 2022 entlassen.

Der Tennisstar aus Leimen (Bundesland Baden-Württemberg) ist inzwischen zum dritten Mal verheiratet. In Portofino an Italiens Mittelmeer-Küste feierte er mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro im vergangenen Jahr Hochzeit.