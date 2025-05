Boris Johnson ist wieder Vater geworden

Von: APA/dpa

Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson und seine Ehefrau Carrie Johnson sind erneut Eltern geworden. Ihre zweite gemeinsame Tochter wurde am 21. Mai geboren, wie die Mutter auf Instagram schrieb. Für den Politiker ist es mindestens das neunte Kind. “Ich kann nicht glauben, wie hübsch und klein du bist”, schrieb Carrie Johnson am Samstag an ihre Tochter gerichtet. Auch die großen Geschwister seien überglücklich über Poppy Eliza Josephine Johnson.

“Wir sind alle total vernarrt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Minute geschlafen habe, seit du geboren wurdest, weil ich nicht aufhören kann, mir anzusehen, wie wunderschön du bist.” Am nächsten Tag bedankte sie sich für Glückwünsche.

Ihr Sohn Wilfred wurde im April 2020 geboren, die Tochter Romy im Dezember 2021, im Juli 2023 ein weiterer Sohn, Frank. Der konservative Politiker Johnson hat zudem mindestens fünf weitere Kinder – vier bereits erwachsene mit seiner Ex-Frau Marina Wheeler sowie eine 2009 geborene Tochter aus einer Affäre. Johnson war von 2019 bis 2022 britischer Regierungschef. Er war nach mehreren Skandalen auf heftigen Druck seiner Partei als Premierminister zurückgetreten.