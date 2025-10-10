Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Bradley Cooper und Margot Robbie machen “Ocean’s”-Film
Margot Robbie soll die Hauptrolle übernehmen

Bradley Cooper und Margot Robbie machen “Ocean’s”-Film

Freitag, 10. Oktober 2025 | 07:10 Uhr
Margot Robbie soll die Hauptrolle übernehmen
APA/APA/AFP/KENA BETANCUR
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Hollywood-Stars Bradley Cooper und Margot Robbie könnten bald für ein gemeinsames Filmabenteuer vor der Kamera stehen. Laut US-Medienberichten verhandelt Cooper um eine Rolle in dem geplanten “Ocean’s”-Projekt, das die Vorgeschichte von Steven Soderberghs bekannter Gangster-Trilogie erzählen soll. Die Australierin Robbie ist demnach als Hauptdarstellerin und mit ihrer Firma LuckyChap Entertainment auch als Produzentin an Bord. Lee Isaac Chung übernimmt die Regie.

Über den Inhalt nach einem Drehbuch von Carrie Solomon ist nur wenig bekannt. Dem “Hollywood Reporter” zufolge soll der Film in den 1960er Jahren in Europa angesiedelt sein. Soderbergh hatte als Regisseur von 2001 bis 2007 für seine drei “Ocean’s”-Filme Stars wie George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon und Julia Roberts vor die Kamera geholt. Die Gangster-Komödien drehen sich um Ganoven, die einen großen Diebes-Coup planen. Clooney spielte den Meisterdieb Danny Ocean.

2018 brachte das Studio Warner Bros. mit “Ocean’s 8” eine Folge mit rein weiblicher Starbesetzung um Sandra Bullock und Cate Blanchett in die Kinos. Nach Medienberichten gibt es derzeit auch Dreh-Pläne für eine “Ocean”s 14”-Fortsetzung im kommenden Jahr unter der Regie von David Leitch.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Seceda führt Online-Ticketing ein
Kommentare
67
Seceda führt Online-Ticketing ein
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
62
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
56
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Kommentare
48
Wenn Brüssel über die Wurst streitet
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Kommentare
42
Präsident Herzog: Trump verdient Friedensnobelpreis
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 