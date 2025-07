Bright Eyes überraschen Fans mit Single und Ska

Von: apa

Bright Eyes haben ihre Fans mit einer neuen Single überrascht: Die Indieband um Mastermind Conor Oberst veröffentlichte am Dienstag “1st World Blues”, musikalisch eine Ska-Huldigung. Im Text beklagt der Sänger den aktuellen Zustand der Welt mit einer bissigen Kritik am modernen amerikanischen Kapitalismus, angetrieben von “Gang-Vocals” und einem mitreißenden Off-Beat-Rhythmus. Ein Video dazu wurde an einem heißen Sommertag in Brooklyn, New York, gedreht.

“‘1st World Blues’ ist eine Hommage an Ska in all seinen Wellen”, ließ die Band in einer Aussendung wissen. “Das Video ist vom New Yorker Hip-Hop der 90er inspiriert, der wie Ska eine lange Tradition hat, Menschen zu vereinen und mit feierlicher Musik subversive politische Themen zu vermitteln. Laut spielen. Fenster runter. Sommerzeit!”